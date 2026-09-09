Anses: quiénes pueden recibir hasta $536.774 en septiembre
Anses actualizó los montos para las Asignaciones de Pago Único y en septiembre, la Asignación por Adopción alcanza los $536.774.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en septiembre los montos y rangos de ingresos de las Asignaciones Familiares con una suba del 2,11%. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU): Matrimonio, Nacimiento y Adopción.
En septiembre, la Asignación por Adopción llega a $536.774. Los beneficiarios son los trabajadores en relación de dependencia registrados (y los titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo) a quienes se les otorga la guarda con fines de adopción de un niño o una niña.
Asignaciones de Pago Único en septiembre
Además de la Adopción, las otras dos Asignaciones de Pago Único también reflejan la suba del 2,11% dispuesta por Anses. La Asignación por Nacimiento asciende a $89.782, mientras que la Asignación por Matrimonio llega a $134.430 en septiembre.
Al igual que la Asignación por Adopción, estas prestaciones se abonan por única vez y están sujetas a los topes de ingresos establecidos para las asignaciones familiares. Para septiembre, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.314.898 y ningún integrante puede registrar ingresos superiores a $3.157.449.
Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción
Para acceder a la Asignación por Adopción, la solicitud debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la fecha del hecho generador. El pago se realiza de acuerdo con el monto vigente al momento en que se produjo ese hecho.
Además, para realizar el trámite se debe presentar la documentación correspondiente al grupo familiar y acreditar la adopción. Entre los documentos solicitados se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) y constancia de CUIL, CUIT o CDI del grupo familiar.
- Certificación Negativa de Anses del grupo familiar.
- Recibo de haber o ticket, en caso de percibir un beneficio previsional u otro tipo de ingreso.
- Certificado de matrimonio.
- Partida de nacimiento con mención de la adopción: nueva partida en caso de adopción plena o partida con anotación marginal para adopción simple.
- Testimonio de la sentencia de adopción.