Anses: quiénes pueden recibir hasta $536.774 en septiembre

Anses actualizó los montos para las Asignaciones de Pago Único y en septiembre, la Asignación por Adopción alcanza los $536.774.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en septiembre los montos y rangos de ingresos de las Asignaciones Familiares con una suba del 2,11%. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU): Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

En septiembre, la Asignación por Adopción llega a $536.774. Los beneficiarios son los trabajadores en relación de dependencia registrados (y los titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo) a quienes se les otorga la guarda con fines de adopción de un niño o una niña.

La Asignación por Adopción alcanza los $536.774 en septiembre. Foto: Télam Asignaciones de Pago Único en septiembre Además de la Adopción, las otras dos Asignaciones de Pago Único también reflejan la suba del 2,11% dispuesta por Anses. La Asignación por Nacimiento asciende a $89.782, mientras que la Asignación por Matrimonio llega a $134.430 en septiembre.

Al igual que la Asignación por Adopción, estas prestaciones se abonan por única vez y están sujetas a los topes de ingresos establecidos para las asignaciones familiares. Para septiembre, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.314.898 y ningún integrante puede registrar ingresos superiores a $3.157.449.

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción Para acceder a la Asignación por Adopción, la solicitud debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la fecha del hecho generador. El pago se realiza de acuerdo con el monto vigente al momento en que se produjo ese hecho.