Anses activa nuevos pagos este miércoles: a quiénes les depositan
El calendario de Anses suma este miércoles nuevos beneficiarios y avanza con jubilaciones, AUH, pensiones y asignaciones según el DNI.
Después del inicio del cronograma mensual, Anses continúa este miércoles con una nueva ronda de acreditaciones. Durante la jornada habrá movimientos en las cuentas de jubilados, pensionados y familias que reciben distintas asignaciones.
Una de las novedades del día es el comienzo del pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, correspondientes a la primera quincena. En este caso, el cobro queda disponible para todas las terminaciones de documento.
También continúa el calendario de las Pensiones No Contributivas. Este miércoles es el turno de los beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 3, mientras que las Asignaciones Familiares vinculadas a estas pensiones permanecen disponibles para todas las terminaciones.
Los DNI que cobran este miércoles
Para los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, la fecha corresponde a los documentos terminados en 1. El mismo número se utiliza este miércoles para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo.
De esta manera, el esquema de Anses para el 9 de septiembre queda conformado así:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 1.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: DNI terminado en 1.
- AUH: DNI terminado en 1.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones.
Los jubilados que reciben el haber mínimo perciben en septiembre $428.633,20 y, para quienes acceden al bono completo de $70.000, el ingreso total llega a $498.633,20.