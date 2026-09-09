Anses activa nuevos pagos este miércoles: a quiénes les depositan

El calendario de Anses suma este miércoles nuevos beneficiarios y avanza con jubilaciones, AUH, pensiones y asignaciones según el DNI.

Jubilados, titulares de AUH y otros beneficiarios cobran según la terminación de su DNI.

Después del inicio del cronograma mensual, Anses continúa este miércoles con una nueva ronda de acreditaciones. Durante la jornada habrá movimientos en las cuentas de jubilados, pensionados y familias que reciben distintas asignaciones.

Una de las novedades del día es el comienzo del pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, correspondientes a la primera quincena. En este caso, el cobro queda disponible para todas las terminaciones de documento.

También continúa el calendario de las Pensiones No Contributivas. Este miércoles es el turno de los beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 3, mientras que las Asignaciones Familiares vinculadas a estas pensiones permanecen disponibles para todas las terminaciones.

Anses avanza este miércoles con una nueva tanda de pagos correspondiente al calendario de septiembre. Los DNI que cobran este miércoles Para los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, la fecha corresponde a los documentos terminados en 1. El mismo número se utiliza este miércoles para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo.

De esta manera, el esquema de Anses para el 9 de septiembre queda conformado así: