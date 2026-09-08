Anses: quiénes cobran hoy, martes 8 de septiembre

Anses comienza este martes 8 de septiembre con una jornada importante del calendario de pagos . Jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones recibirán sus haberes según la terminación del DNI.

Los pagos de septiembre incluyen el aumento mensual del 2,11% para las prestaciones alcanzadas por la movilidad. Quienes perciben menores ingresos entre jubilados y pensionados, continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000.

Los primeros pagos de Anses de septiembre están organizados según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: desde este martes queda habilitado el período de pago para todas las terminaciones de DNI, que se extenderá hasta el 9 de octubre .

La jubilación mínima es de $428.633,20. Con el bono de $70.000, quienes la perciben recibirán un total de $498.633,20 en septiembre. La PUAM es de $342.906,56, alcanzando $412.906,56 con el refuerzo. Las PNC (invalidez o vejez) suman $370.043,24 con bono, y la PNC para madres de siete hijos llega a $498.633,20.

El monto de la AUH es de $154.015,80 por hijo. Anses deposita el 80% mensualmente ($123.212,64 por hijo) y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta.

El miércoles 9 cobrarán jubilados y titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 1. Ese mismo día, las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 2 y 3 también recibirán sus haberes.