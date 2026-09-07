Cuánto cobro de Anses en septiembre: jubilaciones, pensiones y AUH

La Anses actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre, con un incremento del 2,11% y la continuidad del bono de $70.000.

Los diferentes beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya pueden conocer la fecha y el monto exacto que recibirán durante septiembre. El mes llega con un aumento del 2,11%, en línea con la última inflación que comunicó el Indec.

Además del haber actualizado, el organismo previsional confirmó que continuará el bono de $70.000 para aquellos grupos de beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH ya pueden conocer su fecha de cobro. Analía Melnik/MDZ Nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH Entre quienes recibirán el bono se encuentran los jubilados que cobran la mínima y los pensionados. En este sentido, el haber mínimo ascenderá a un total de $498.633,20, conformado por $428.633,20 correspondientes al haber actualizado más $70.000 del bono adicional. Estos beneficiarios comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre, con los DNI terminados en 0, y el calendario continuará de manera escalonada.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez y la Pensión para Madres de 7 hijos también recibirán el bono de $70.000. De esta manera, los montos totales serán de $412.872,97, $373.013,85 y $499.591,22, respectivamente.

En tanto, la AUH aumentará a $154.031 por cada menor a cargo. El calendario de pagos comenzará el martes 8 de septiembre con los DNI finalizados en 0 y continuará de forma escalonada. Finalmente, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025.