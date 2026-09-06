Estos son los primeros pagos de Anses en septiembre

La Anses pone en marcha la próxima semana los primeros pagos correspondientes a septiembre de 2026. Aunque el lunes 7 no hay vencimientos dentro del cronograma principal, desde el martes 8 comenzarán a cobrar distintos grupos de jubilados y pensionados.

El calendario avanzará durante cuatro jornadas consecutivas y estará determinado, en la mayoría de las prestaciones, por la terminación del DNI. Entre los primeros beneficiarios aparecen quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo.

Además, durante la semana comenzarán los pagos de la Asignación por Embarazo, Prenatal y las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción .

El calendario de Anses avanzará durante toda la semana según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.

Comienza el pago de la primera quincena de las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, para todas las terminaciones de DNI.

Jueves 10 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad: comienza el calendario de pago.

Viernes 11 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.

El calendario de Anses continuará la semana siguiente

Los pagos no terminarán el viernes. El lunes 14 continuará el calendario para jubilados de la mínima y titulares de AUH con DNI terminado en 4, mientras que las Pensiones No Contributivas completarán su cronograma con los documentos terminados en 8 y 9.

Durante el resto de septiembre también avanzarán los pagos para quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima, el Seguro por Desempleo y las restantes terminaciones de DNI de las diferentes asignaciones.