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Estos son los primeros pagos de Anses en septiembre

Anses destinará los primeros días de septiembre a pagar jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares, abarcando diversas terminaciones de DNI.

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Anses comenzará el martes 8 de septiembre con los primeros pagos de jubilaciones, AUH y Pensiones No Contributivas.

Anses comenzará el martes 8 de septiembre con los primeros pagos de jubilaciones, AUH y Pensiones No Contributivas.

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La Anses pone en marcha la próxima semana los primeros pagos correspondientes a septiembre de 2026. Aunque el lunes 7 no hay vencimientos dentro del cronograma principal, desde el martes 8 comenzarán a cobrar distintos grupos de jubilados y pensionados.

El calendario avanzará durante cuatro jornadas consecutivas y estará determinado, en la mayoría de las prestaciones, por la terminación del DNI. Entre los primeros beneficiarios aparecen quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo.

Además, durante la semana comenzarán los pagos de la Asignación por Embarazo, Prenatal y las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

El calendario de Anses avanzar&aacute; durante toda la semana seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI de cada beneficiario.

El calendario de Anses avanzará durante toda la semana según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Los pagos de Anses entre el 8 y el 11 de septiembre

Martes 8 de septiembre

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
  • Comienza el período de pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI.

Miércoles 9 de septiembre

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
  • Comienza el pago de la primera quincena de las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, para todas las terminaciones de DNI.

Jueves 10 de septiembre

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
  • Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignación por Maternidad: comienza el calendario de pago.

Viernes 11 de septiembre

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
  • Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.

El calendario de Anses continuará la semana siguiente

Los pagos no terminarán el viernes. El lunes 14 continuará el calendario para jubilados de la mínima y titulares de AUH con DNI terminado en 4, mientras que las Pensiones No Contributivas completarán su cronograma con los documentos terminados en 8 y 9.

Durante el resto de septiembre también avanzarán los pagos para quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima, el Seguro por Desempleo y las restantes terminaciones de DNI de las diferentes asignaciones.

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