Anses: las dos ayudas extra que paga en septiembre a miles de familias argentinas

Miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de Anses pueden recibir durante septiembre dos ayudas adicionales que elevan considerablemente el monto depositado. Se trata de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, y del Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Estos pagos se suman a una AUH que en septiembre quedó establecida en $154.031 por hijo, luego del aumento del 2,11% aplicado este mes. Como ocurre habitualmente, se abona de manera directa el 80%, unos $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

La primera es la Prestación Alimentar. Este beneficio no necesita inscripción y se deposita en la misma cuenta en la que el titular cobra la asignación. Alcanza, entre otros grupos, a quienes perciben AUH por hijos de hasta 17 años inclusive.

Los valores fueron actualizados este año por el Ministerio de Capital Humano y la asistencia se paga mensualmente a través de Anses. También alcanza a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo, personas con hijos con discapacidad y titulares de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, según corresponda.

El otro extra de Anses que aumenta en septiembre

El segundo beneficio es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida. En septiembre, tras la actualización mensual, el monto llega a aproximadamente $58.098 por cada hijo alcanzado por el programa. Este complemento corresponde a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo. La acreditación se realiza de manera automática cuando se cumplen las condiciones, por lo que no hace falta anotarse todos los meses ni solicitar un turno.

Así, por ejemplo, una familia con un hijo menor de 3 años que reúna los requisitos para los tres pagos podría recibir en septiembre alrededor de $253.572,80: $123.224,80 por la AUH, $72.250 de Prestación Alimentar y $58.098 del Complemento Leche. Para comprobar qué conceptos fueron incluidos en la liquidación, Anses permite ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a Hijos > Mis Asignaciones. Allí aparecen tanto la AUH como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche.