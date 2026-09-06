La asistencia de Messi no alcanzó y el Inter Miami igualó 2-2 contra el Atlanta United

Pese a los goles de Casemiro y Suárez, las Garzas no pudieron vencer al equipo dirigido por el Tata Martino en el NU Stadium por la MLS.

En el primer partido de Lionel Messi tras haber anunciado su retiro de la Selección argentina, el Inter Miami empató 2-2 ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. El partido estaba pactado para las 20:30 (hora de Argentina), pero el inicio se demoró una hora y media por las fuertes tormentas que azotaron los alrededores del NU Stadium.

El inicio del partido estuvo demorado por fuertes tormentas We are under a weather delay at Nu Stadium. Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/b8rWrWGph7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 5, 2026 Pasado el inconveniente climático, el club de Florida salió decidido a hacer valer su superioridad y desde el primer minuto. Con Messi como eje, las Garzas manejaron la pelota, adelantaron sus líneas y llevaron el juego constantemente hacia el arco del Atlanta United. La insistencia tuvo premio a los 32 minutos, cuando Leo puso un centro preciso que encontró la cabeza de Casemiro para marcar el 1-0.

Messi encontró la cabeza de Casemiro para el 1-0 del Inter Miami Messi to Casemiro for the @InterMiamiCF opener.



Two-straight games with a goal for Casemiro. pic.twitter.com/NCJkMj5cZg — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 Pero el festejo duró apenas un par de minutos. Atlanta reaccionó de inmediato y Miguel Almirón aprovechó la primera oportunidad clara para establecer el empate al minuto 35.

Error defensivo de las Garzas para servirle el 1-1 a Miguel Almirón Miguel Almiron answers for @ATLUTD against Miami! pic.twitter.com/2PfH4hdfjJ — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 El golpe no desordenó al Inter Miami, que siguió buscando el arco rival y encontró nuevamente la ventaja antes del descanso: esta vez fue Luis Suárez quien apareció para convertir con una definición deluxe que le devolvió la ventaja al conjunto local, justo antes del cierre del primer tiempo.

Lucho Suárez firmó el 2-1 con una definición top Vintage Luis Suarez! That's his 12 goal this season for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/QFXeo1Iw1p — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 En el complemento tuvo lugar una jugada decisiva en el partido. Promediando los 24 minutos, Casemiro raspó la pierna de Almirón dentro del área y el VAR llamó al árbitro, el cual no había advertido el contacto en cancha, que revisó la acción en pantalla y no dudó en cobrar penal. El propio paraguayo se hizo cargo de la ejecución, pero falló: Dayne St. Clair se lució tapándole un disparo cruzado que rechazó al córner.