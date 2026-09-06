La asistencia de Messi no alcanzó y el Inter Miami igualó 2-2 contra el Atlanta United
Pese a los goles de Casemiro y Suárez, las Garzas no pudieron vencer al equipo dirigido por el Tata Martino en el NU Stadium por la MLS.
En el primer partido de Lionel Messi tras haber anunciado su retiro de la Selección argentina, el Inter Miami empató 2-2 ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. El partido estaba pactado para las 20:30 (hora de Argentina), pero el inicio se demoró una hora y media por las fuertes tormentas que azotaron los alrededores del NU Stadium.
El inicio del partido estuvo demorado por fuertes tormentas
Pasado el inconveniente climático, el club de Florida salió decidido a hacer valer su superioridad y desde el primer minuto. Con Messi como eje, las Garzas manejaron la pelota, adelantaron sus líneas y llevaron el juego constantemente hacia el arco del Atlanta United. La insistencia tuvo premio a los 32 minutos, cuando Leo puso un centro preciso que encontró la cabeza de Casemiro para marcar el 1-0.
Messi encontró la cabeza de Casemiro para el 1-0 del Inter Miami
Pero el festejo duró apenas un par de minutos. Atlanta reaccionó de inmediato y Miguel Almirón aprovechó la primera oportunidad clara para establecer el empate al minuto 35.
Error defensivo de las Garzas para servirle el 1-1 a Miguel Almirón
El golpe no desordenó al Inter Miami, que siguió buscando el arco rival y encontró nuevamente la ventaja antes del descanso: esta vez fue Luis Suárez quien apareció para convertir con una definición deluxe que le devolvió la ventaja al conjunto local, justo antes del cierre del primer tiempo.
Lucho Suárez firmó el 2-1 con una definición top
En el complemento tuvo lugar una jugada decisiva en el partido. Promediando los 24 minutos, Casemiro raspó la pierna de Almirón dentro del área y el VAR llamó al árbitro, el cual no había advertido el contacto en cancha, que revisó la acción en pantalla y no dudó en cobrar penal. El propio paraguayo se hizo cargo de la ejecución, pero falló: Dayne St. Clair se lució tapándole un disparo cruzado que rechazó al córner.
Sin embargo, la revancha llegó minutos más tarde, y por la misma vía. El argentino Facundo Mura cometió el segundo penal de la noche para el Atlanta United y, esta vez, Breel Embolo agarró la pelota y pateó fuerte para vencer el arco de St. Clair y decretar el 2-2 definitivo, a cuatro minutos del final.