Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia este lunes.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 7 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el lunes 7/9
Las Heras
- En calle Presidente Quintana, entre San Esteban y callejón Arenas; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.
Luján de Cuyo
- En Acceso Sur, entre Aráoz y Anchorena. En los barrios Petróleo y Gas de Cuyo, Natania 58, Lar de Drummond y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Laprida, Panamá, Valparaíso, El Salvador, Vicente López y Río seco o Viamonte y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Quintana, 2 de Abril, calle 577, calle 14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- Entre calles Reina, Sarmiento, Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Calderón, entre Buenos Aires y General San Martín; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.
- En callejón Caligoli, entre Ruta Provincial N°94 y calle San Julián; Vista Flores. De 9.00 a 11.00 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Parcditas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky. En bodega Doña Paula, Fincas El Cepillo, Presidente y La Gracia; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle 25 de Mayo, entre Gomensoro y Los Filtros; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Lisandro de La Torre, Belgrano, Cornelio Saavedra y General Paz; Goudge. De 16.30 a 17.30 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre Belgrano y Antonio Buttini; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles El Monte, San Francisco, Salafia y Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.