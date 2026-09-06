Sube la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo este lunes

Mendoza arrancará la semana con un leve ascenso de temperatura, aunque también se esperan heladas parciales durante la madrugada.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un lunes con mejores condiciones que las registradas durante el fin de semana. Así, se espera que haya un leve ascenso de la temperatura y poca nubosidad. En ese marco, se prevé una máxima de 16°C, mientras que la mínima será de 3°C.

Durante la jornada, el cielo se presentará con poca nubosidad en gran parte de la provincia. Además, se esperan heladas parciales durante las primeras horas del día.

Esta tendencia de temperatura ascendente se extendería el martes, cuando se espera que la máxima alcance los 20°C.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, en la cordillera habrá cielo parcialmente nublado durante la jornada y no se esperan precipitaciones.

Cabe recordar que el viernes el Paso Internacional Cristo Redentor quedó habilitado. Según comunicaron las autoridades, se mantiene el horario invernal, de 9 a 21 horas.