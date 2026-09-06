Suicidios en la Policía de Mendoza: ¿quién cuida a quienes tienen que cuidar?

La salud mental está en jaque y los datos de Argentina son alarmantes. En 2025, la tasa de suicidios en el país alcanzó su nivel más alto. Según un informe del Observatorio de la Política Criminal (OPC), los casos aumentaron un 57,7% entre 2017 - cuando se registraron 3.304 suicidios - y 2025, cuando llegaron a 5.209. En el mismo período, la tasa nacional pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes.

Mendoza no escapa a esta problemática. Mientras que en 2025 se notificaron 247 suicidios , entre enero y agosto de 2026 se registraron 147 en la provincia. De ese total, cuatro corresponden a efectivos de la Policía de Mendoza.

El debate sobre la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad cobró aún más relevancia en las últimas semanas, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , afirmó que en 2025 los suicidios dentro de las fuerzas aumentaron un 30% respecto de 2024.

En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿quién cuida a quienes tienen que cuidar? ¿Qué acciones se están implementando en Mendoza para atender la salud mental de los efectivos y prevenir nuevos casos?

De acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, en lo que va del año cuatro efectivos de la Policía se suicidaron . El caso más reciente ocurrió el domingo 30 de agosto en Maipú, cuando un efectivo de 49 años murió frente a su vivienda. El hombre había asumido como titular de la Comisaría Décima de Maipú pocos días antes.

Los otros hechos ocurrieron el 7 de abril, en General Alvear; el 19 de mayo, en San Martín, y el 23 de julio, en San Carlos. A los cuatro casos registrados en lo que va de 2026 se suman otros seis ocurridos durante 2025 dentro de la Policía de Mendoza.

En diciembre de 2025, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, dialogó con MDZ Radio y se refirió a la problemática de los suicidios dentro de las fuerzas. La funcionaria evitó pronunciarse específicamente sobre los casos y remarcó la sensibilidad del tema.

“Es un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque la verdad que es una cuestión personalísima. Nosotros no podemos emitir opinión respecto de eso”, expresó.

Sin embargo, durante los últimos meses la Provincia puso en marcha distintas medidas orientadas a fortalecer la prevención y el abordaje de la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad.

¿Qué está haciendo Mendoza?

Tras la consulta de MDZ, desde el Ministerio de Seguridad compartieron las diferentes acciones que se están llevando adelante para abordar las problemáticas vinculadas con la salud mental.

En abril, la Provincia puso en marcha un programa de formación en prevención y posvención del suicidio destinado a la Policía de Mendoza, desarrollado de manera conjunta con el Ministerio de Salud. La capacitación se desarrolló en los cuatro oasis de la provincia y alcanzó a equipos de salud policial y penitenciario, además de futuros efectivos del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

El programa tuvo como objetivo brindar herramientas para identificar factores de riesgo y factores protectores, promover el cuidado de la salud mental y fortalecer el acompañamiento ante situaciones de crisis.

En abril se inició un ciclo de capacitaciones en salud mental para policías de toda la provincia. Gobierno de Mendoza

En tanto, desde el Gobierno remarcaron que el suicidio es una problemática multicausal que atraviesa a toda la sociedad y advirtieron sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas vinculadas exclusivamente con el trabajo policial.

"A veces se asocia de manera automática el suicidio con las fuerzas de seguridad y se reduce este drama profundo a una única variable. Eso requiere seriedad, justicia y responsabilidad", dijo Rus.

"Tenemos muchos policías que consideramos héroes cotidianos, pero siguen siendo humanos. Y es a la humanidad a la que le atraviesan los problemas de salud mental, sin distinguir profesiones, edades ni estratos sociales", agregó.

Capacitación para penitenciarios

Durante 2026, el programa comenzó a implementarse con la Policía de Mendoza. Según informó el Gobierno, cerca de 1.000 efectivos participaron de las jornadas desarrolladas en los cuatro oasis de la provincia.

Capacitación a efectivos penitenciarios de la zona Sur. Gobierno de Mendoza

En agosto, la iniciativa se extendió al Servicio Penitenciario de Mendoza, con contenidos adaptados a las particularidades de la función penitenciaria y al contexto de alta exigencia que caracteriza la labor diaria del personal.

Atención psicológica

Otra de las medidas implementadas es el acceso a atención psicológica para integrantes de la Policía de Mendoza, del Servicio Penitenciario Provincial y sus familias.

En agosto, Rus firmó un convenio de cooperación con el Centro Nativa Salud para ampliar la red de atención en salud mental y "facilitar el acceso a atención psicológica especializada mediante un circuito de derivación y seguimiento coordinado entre ambas instituciones".

Según especificaron, a través de este dispositivo, el personal y sus familiares podrán acceder, en toda la provincia, a atención psicológica especializada con cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).

¿Son suficientes la medidas?

Los efectivos policiales que se quitaron la vida en 2025 no estaban bajo licencia psiquiátrica al momento del hecho, confirmaron desde el Gobierno. Además, Rus declaró que "en muchos casos de atentados contra su vida, más allá de la Policía, son casos en los que no mostraban síntomas. Sus compañeros no tuvieron alertas y no había un tratamiento anterior".

En la mayoría de los casos, la persona que contempla el suicidio sí avisa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que es un mito que la mayoría de los suicidios sucedan repentinamente, sin advertencia previa.

“La mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa. Pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes”, expresan desde la OPS.

Según datos de la OMS, más de 720.000 personas fallecen por suicidio cada año. Shutterstock

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que es posible prevenir los suicidios mediante intervenciones a nivel social, grupal e individual. Algunas de las recomendaciones son:

Restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse, como plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos.

Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el suicidio.

Fomentar aptitudes socioemocionales en los adolescentes.

Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas con conductas suicidas, además de hacerles un seguimiento.

"Estas medidas se deben acompañar de intervenciones básicas como el análisis de la situación, la colaboración multisectorial, la sensibilización, la creación de capacidad, la financiación, la vigilancia y el seguimiento y la evaluación", señalaron.

Es evidente que las problemáticas de salud mental no son exclusivas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la situación planteada deja numerosos interrogantes: ¿son suficientes las medidas implementadas hasta ahora? ¿Cómo se detectan las señales de alerta cuando un efectivo no tiene antecedentes de tratamiento? ¿Existen mecanismos de seguimiento para quienes atraviesan una crisis? ¿La capacitación alcanza para modificar la forma en que se aborda la salud mental dentro de la fuerza?

Y, quizás, la pregunta que atraviesa toda esta problemática: ¿quién cuida a quienes tienen que cuidar?