Conin abierto gracias a la solidaridad: se enteraron que faltaban dentistas y atienden gratis

En la sala de espera del consultorio odontológico hay dos mujeres mientras los niños revolotean a su alrededor. De la cocina sale una cocinera con una carrito con viandas, son casi las dos de la tarde. "¿Comieron?", pregunta una de las administrativas tras salir de una oficina. "No", dice tímidamente una de las mujeres mientras señala a sus cuatro hijos. En cuestión de minutos, los chicos están almorzando en el comedor.

Esta escena se repite jueves por medio en el Centro de Prevención Conin que atiene a 570 niños de Las Heras. Aunque el único hospital para niños desnutridos -que está en el mismo predio de la calle Lisandro Moyano- sigue cerrado por faltas de fondos, el centro de día presta servicios reducidos. Una de las áreas de atención más afectadas fue la odontológica. De estar abierto ocho horas de lunes a viernes, pasaron a solo medio día en la mañana.

Cuando Elizabeth Marveggio y Soledad Moyano se enteraron que en el lugar había un consultorio completo con tecnología japonesa listo para atender a los niños -pero Conin no tenía fondos para pagar los sueldos de los profesionales-, no dudaron en poner a disposición sus servicios profesionales.

A principio de año, las dentistas presentaron un proyecto de colaboración que obtuvo el visto bueno de las autoridades y desde entonces van dos jueves al mes por la tarde. En total, hacen el seguimiento de diez pacientes.

"Venir a prestar un poco de ayuda te hace salir de tu zona de confort de todos los días, de tu consultorio. No me parece un sacrificio imposible de lograr venir y donar unas horas", contó Lizy en una pausa entre paciente y paciente.

"Nos llevamos el amor de cada pacientito. Te agradecen con sus abrazos que son tan lindos, ese es el premio", dijo Soledad con una amplia sonrisa dibujada en el rostro.

La prioridad es la salud bucal

Conin se especializa en desnutrición infantil y hacen relevamientos continuos entre las comunidades vulnerables que atienden a lo largo del año. Según Gabriela Sabio -directora médico asistencial-, de la muestra de 12.000 niños que han atendido en los centros de Conin desde 2019 hasta la actualidad, saben que de diez niños en situación de vulnerabilidad, seis tienen malnutrición, y de esos seis, el 98% presenta alguna patología bucal activa.

Lizy y Soledad hacen el seguimiento de pacientes de Conin. Lucho Vigazzola / MDZ

La malnutrición genera esmalte más débil, malformaciones en el desarrollo maxilar y mayor propensión a las caries. A eso se suma el cambio en los patrones de consumo: niños menores de un año ya consumen alimentos ultraprocesados con altos niveles de azúcar y grasa. "Si tienen dolor para masticar, complicamos aún más su situación nutricional", explicó la Soledad.

Las odontólogas atienden a niños de entre 3 y 12 años, y también a madres en gestación. El objetivo a corto plazo es básico pero fundamental: boca sana, hábitos de higiene, prevención de caries y preparar el terreno para que el recambio dentario sea ordenado. La ortodoncia, aunque necesaria, es un paso posterior que requiere primero resolver lo urgente y demanda un presupuesto en material, al que por el momento, Conin no puede acceder.

La obra de Conin y el llamado a la solidaridad

En Mendoza, Conin tiene tres centros de atención. Un centro de prevención de la desnutrición infantil al que niños de 0 a 5 años van una vez por semana con sus madres.

El centro de recuperación nutricional -conocido como hospital de desnutrición infantil- atiende a niños y adolescentes de 0 a 16 años. Por el momento, la internación está suspendida por falta de presupuesto pero el área ambulatoria funciona con normalidad.

Lizy, Gabriela y Soledad. Lucho Vigazzola / MDZ

También hay un centro de sobrepeso y obesidad que funciona por las tarde que atiene a niños de 0 a 12 años. Además, hay un programa para embarazadas con malnutrición.

"Tenemos pediatría, nutrición, trabajo social, psicopedagogía, psicología, fonaudiología, audiología, jardín maternal, talleres de educación para la salud, talleres de oficio y talleres de alfabetización para los adultos responsables", contó Sabio.

Naitán salió feliz de su consulta con las dentistas. Lucho Vigazzola / MDZ

Todas las áreas subocupadas como la odontológica, no funcionan por falta de presupuesto. "Invitamos a odontólogos, laboratorios y servicios de radiografía a colaborar con su tiempo, su conocimiento o con materiales. Si no se puede donar horas de trabajo, la ayuda económica, también sirve", dijo Lizy.

Quienes quieran sumarse como voluntarios o hacerse socios de la Fundación pueden hacerlo a través de la página web conin.org.ar.