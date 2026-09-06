Alta montaña: luego del choque de camiones, habilitaron nuevamente el tránsito en la Ruta 7

Luego del trabajo de las autoridades de alta montaña, la Ruta 7 se encuentra habilitada nuevamente para el tránsito. El paso a Chile permanece abierto.

Este domingo, las autoridades de alta montaña informaron sobre un accidente vial en la RN7 entre dos camiones, a la altura del río Cacheuta, en Potrerillos. El incidente obligó a suspender el tránsito por la Ruta 7 durante parte de la mañana, pero luego de los trabajos realizados, el camino ya se encuentra habilitado nuevamente.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.087 de la Ruta 7, a la altura del puente del río Cacheuta. El mismo habría ocurrido debido a la presencia de hielo en la calzada. Luego de los trabajos realizados en por efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza de la Comisaría N°53 de Potrerillos, el camino ya se encuentra disponible para la circulación.

Dos camiones impactaron en el camino de alta montaña. Osvaldo Valle En qué horario está abierto el paso a Chile Si bien durante septiembre el paso a Chile suele recuperar su horario de verano y permanece habilitado las 24 horas, el frío y las nevadas en la zona durante buena parte de agosto llevaron a que las autoridades decidieran mantener el horario invernal por el momento.

Desde ayer, Chile realizó la modificación de su huso horario y volvió a colocar sus relojes en GMT -3, por lo que el horario de cruce se encuentra unificado. Los vehículos podrán hacerlo de 9hs a 21hs.

El tiempo en alta montaña Según el pronóstico de OVM, en alta montaña habrá poca nubosidad con frío moderado a severo, una mínima que puede alcanzar los -20°C y una máxima que rondará -2°C. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas: