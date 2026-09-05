El paso a Chile continúa habilitado: hasta qué hora se puede cruzar

Según informaron las autoridades de alta montaña, el paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile se encuentra habilitado este sábado.

Luego de reabrir en la jornada de ayer, el paso a Chile continúa habilitado a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, según informaron las autoridades de alta montaña este sábado. A su vez, se mantiene el horario invernal debido a las condiciones climáticas.

El cruce está habilitado en ambos sentidos, incluyendo todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de cargas, ómnibus y particulares que deseen cruzar la cordillera. Se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria.

En qué horario está abierto el paso a Chile Si bien durante septiembre el paso a Chile suele recuperar su horario de verano y permanece habilitado las 24 horas, el frío y las nevadas en la zona durante buena parte de agosto llevaron a que las autoridades decidieran mantener el horario invernal por el momento.

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Pablo Quiroga Es por ello que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 hs a 21 hs, horario Argentina; y de 8 hs a 20 hs en el horario de Chile.

El tiempo en alta montaña Según informaron las autoridades, a primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas en las localidades de alta montaña: