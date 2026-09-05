El paso a Chile continúa habilitado: hasta qué hora se puede cruzar
Según informaron las autoridades de alta montaña, el paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
Luego de reabrir en la jornada de ayer, el paso a Chile continúa habilitado a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, según informaron las autoridades de alta montaña este sábado. A su vez, se mantiene el horario invernal debido a las condiciones climáticas.
El cruce está habilitado en ambos sentidos, incluyendo todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de cargas, ómnibus y particulares que deseen cruzar la cordillera. Se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria.
En qué horario está abierto el paso a Chile
Si bien durante septiembre el paso a Chile suele recuperar su horario de verano y permanece habilitado las 24 horas, el frío y las nevadas en la zona durante buena parte de agosto llevaron a que las autoridades decidieran mantener el horario invernal por el momento.
Es por ello que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 hs a 21 hs, horario Argentina; y de 8 hs a 20 hs en el horario de Chile.
El tiempo en alta montaña
Según informaron las autoridades, a primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas en las localidades de alta montaña:
- Uspallata: 1°
- Punta de Vacas: -9°
- Puente del Inca: -12°
- Las Cuevas: -13°
Por su parte el paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.