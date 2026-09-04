Abre el paso a Chile: días y horarios del túnel Cristo Redentor

Las autoridades decidieron abrir el paso a Chile por el túnel Cristo Redentor. La temperatura a primera hora en alta montaña.

Aunque habitualmente en septiembre el paso a Chile implemente el horario de verano y está abierto las 24 horas, por el frío y las nevadas las autoridades decidieron continuar el horario restringido de invierno y ayer estuvo completamente cerrado por el mal tiempo.

El paso a Chile estuvo cerrado el jueves. Osvaldo Valle Reapertura del paso a Chile El jueves a la tarde, comunicaron la reapertura del túnel Cristo Redentor desde hoy a las 9 para todo tipo de vehículos: transporte de carga, colectivos y autos particulares.

"Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, teniendo en cuenta los informes técnicos de ambas vialidades, las Coordinaciones de Argentina y Chile han resuelto que el viernes 4 de septiembre se habilita el Sistema Cristo Redentor a partir de las 9 hs Argentina (8 hs Chile) para todo tipo de vehículos en ambas direcciones", indicaron en un parte oficial desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras Vicejefatura de Gabinete del Interior.

"En se sentido, se procederá al cierre de barrrera en Uspallata a las 19 hs Argentina (18 hs Chile) y se recomienda a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informado por la página web oficial", agregaron. Por su parte, el paso Pehuenche continúa cerrado.

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Pablo Quiroga El tiempo en alta montaña A primera hora de la mañana, el termómetro marcaba bajo cero en la mayoría de los pueblos que están cerca de la ruta 7. El pronóstico para la jornada de hoy indica despejado, con poca nubosidad desde las 17:00 en la parte Sur, sin precipitaciones.