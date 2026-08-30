Conmoción por la muerte de un comisario en Maipú: falleció frente a su casa

Un comisario murió al mediodía tras recibir un disparo frente a su vivienda, en el barrio Recodo 2 , en Maipú . La principal hipótesis que maneja la investigación es la de un suicidio , aunque las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

El efectivo fue identificado como Roberto Carlos Villarroel Perea (49) , quien había asumido como titular de la Comisaría Décima de Maipú hacía pocas días.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 11, en el barrio Recodo 2, frente a la vivienda de la víctima. El episodio se conoció luego de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre la situación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida Maipú ( UMAR) , quienes encontraron al comisario sin signos vitales frente a su domicilio. Posteriormente se desplegó un importante operativo policial para preservar la escena y avanzar con las primeras medidas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, antes del hecho, Villarroel había mantenido una discusión . Luego de esa situación, se dirigió hacia el sector ubicado al otro lado de la calle, donde se produjo el disparo.

Uno de los elementos que podría resultar determinante para esclarecer la secuencia es un registro de cámaras que habría captado parte de lo ocurrido. Ese material sería analizado por los investigadores para determinar los movimientos del comisario y reconstruir con mayor precisión los minutos previos al desenlace.

La salud mental, un tema que preocupa en las Fuerzas de Seguridad

Si bien de momento solo se trata de una hipótesis, los casos de suicidios en las distintas Fuerzas de Seguridad son una problemática que excede jurisdicciones.

En ese marco, hace algunos días, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios dentro de las Fuerzas aumentaron durante el último año. Según la funcionaria, esto estaría vinculado -en parte- al endeudamiento de los efectivos.

Monteoliva señaló que durante 2025 los casos dentro de las Fuerzas crecieron un 30% respecto de 2024; sin embargo, alejando su comentario de la polémica por la relación con la economía personal, ubicó esta situación dentro de un escenario más amplio a nivel país. En ese marco, explicó dos puntos: que la tasa registrada en Argentina llegó a 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes y que hace una década se registraban alrededor de 2.300 suicidios por año en el país versus los 5.300 casos que hay en la actualidad.

Por su parte, en Mendoza la situación no es distinta: en 2025 hubo seis suicidios en la Policía, y en 2026 la tendencia continúa. Esto provocó que familiares de efectivos de las Fuerzas de Seguridad alzaran la voz por las condiciones en las que se desempeñan los efectivos.

Hacia finales de 2025, al ser consultada por este fenómeno, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, expresó en MDZ Radio que se trata de "un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque la verdad que es una cuestión personalísima. Nosotros no podemos emitir opinión respecto de eso". En ese sentido, la funcionaria explicó que "primero hay que ver el contexto en donde esto se ubica", y reconoció que "Argentina es uno de los países con la tasa de suicidios más alta".

Así, en medio de la conmoción por el hecho, y a falta de los avances de las investigaciones, la muerte de Villarroel vuelve a poner en el centro una preocupación que desde hace tiempo atraviesa a la fuerza en Mendoza: la salud mental de los policías mendocinos.