Suicidios en la Policía de Mendoza: la respuesta de Mercedes Rus

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que ella no puede dar su opinión personal sobre los suicidios y habló de la problemática en general.

“Es un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque la verdad que es una cuestión personalísima. Nosotros no podemos emitir opinión respecto de eso”, dijo la funcionaria de Alfredo Cornejo en Radio MDZ .

“Primero hay que ver el contexto en donde esto se ubica. Argentina es uno de los países con la tasa más alta de suicidios . El Ministro de Salud dijo que en los hospitales hay más camas utilizadas por salud mental que por otros problemas. El 60 por ciento de los suicidios tienen que ver con consumos. Esto nos da un contexto sobre el problema de la salud mental y sobre la conflictividad social”, agregó.

Además, Rus aseguró que en el último tiempo se han abierto ocho centros de atención de consumo problemático con guardia las 24 horas. “Todo esto lo sé porque son herramientas con las que nosotros también trabajamos. Estamos trabajando con el Director de Salud Mental en la posvención con el contexto del policía que sufrió este hecho para poder darle herramientas”, dijo Rus.

Policía de Mendoza En los últimos doce meses se suicidaron seis efectivos de la Policía de Mendoza. Prensa Gobierno

Cómo trabaja el Ministerio de Seguridad

Mercedes Rus aseveró que dentro de la Policía de Mendoza trabajan la salud mental y la asistencia a los efectivos. “Una regla de este Gobierno es que apoyamos mucho al personal policial. No solo lo hacemos con los recursos porque es dignificante que una policía tenga los recursos para trabajar, lo hacemos con el discurso, con elementos, con recursos y estando al lado del policía para defenderlo”, enfatizó.

Hace unas semanas, algunos familiares de policías que se han quitado la vida denunciaron que algunos efectivos se habían comprado sus propios chalecos antibalas. Ante este cuestionamiento, Mercedes Rus, descartó la afirmación y dijo: “Los policías de Mendoza tienen chalecos nuevos de última generación. Son chalecos adaptados a todo tipo de cuerpo. Estos son datos objetivos. No es cierto que el policía se compre su chaleco”, cerró.

Mercedes Rus cupula policial.jpg Merces Rus con la cúpula policial. Gobierno de Mendoza

Los casos

En doce meses se suicidaron seis policías en Mendoza.