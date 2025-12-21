Suicidios en la Policía de Mendoza: la respuesta de Mercedes Rus
En lo que va del año seis efectivos se quitaron la vida. La complejidad de los suicidios. La palabra de Mercedes Rus.
En 2026, hubo seis suicidios en la Policía de Mendoza. El último caso conocido, fue el de una joven mujer policía de San Martín hace un mes. Ante esta compleja situación, familiares y amigos de los efectivos piden contención por parte de las fuerzas. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, habló de la situación que atraviesa a los uniformados.
La palabra de Mercedes Rus sobre los suicidios
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que ella no puede dar su opinión personal sobre los suicidios y habló de la problemática en general.
“Es un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque la verdad que es una cuestión personalísima. Nosotros no podemos emitir opinión respecto de eso”, dijo la funcionaria de Alfredo Cornejo en Radio MDZ.
“Primero hay que ver el contexto en donde esto se ubica. Argentina es uno de los países con la tasa más alta de suicidios. El Ministro de Salud dijo que en los hospitales hay más camas utilizadas por salud mental que por otros problemas. El 60 por ciento de los suicidios tienen que ver con consumos. Esto nos da un contexto sobre el problema de la salud mental y sobre la conflictividad social”, agregó.
Además, Rus aseguró que en el último tiempo se han abierto ocho centros de atención de consumo problemático con guardia las 24 horas. “Todo esto lo sé porque son herramientas con las que nosotros también trabajamos. Estamos trabajando con el Director de Salud Mental en la posvención con el contexto del policía que sufrió este hecho para poder darle herramientas”, dijo Rus.
Cómo trabaja el Ministerio de Seguridad
Mercedes Rus aseveró que dentro de la Policía de Mendoza trabajan la salud mental y la asistencia a los efectivos. “Una regla de este Gobierno es que apoyamos mucho al personal policial. No solo lo hacemos con los recursos porque es dignificante que una policía tenga los recursos para trabajar, lo hacemos con el discurso, con elementos, con recursos y estando al lado del policía para defenderlo”, enfatizó.
Hace unas semanas, algunos familiares de policías que se han quitado la vida denunciaron que algunos efectivos se habían comprado sus propios chalecos antibalas. Ante este cuestionamiento, Mercedes Rus, descartó la afirmación y dijo: “Los policías de Mendoza tienen chalecos nuevos de última generación. Son chalecos adaptados a todo tipo de cuerpo. Estos son datos objetivos. No es cierto que el policía se compre su chaleco”, cerró.
Los casos
En doce meses se suicidaron seis policías en Mendoza.
- 10 de diciembre de 2024: auxiliar Lucio Martínez (Comisaría 18°).
- 27 de junio: oficial ayudante David Olivares (Comisaría 45).
- 13 de julio: Evelyn Moreno (UEP San Martín).
- 10 de septiembre: subayudante Carla Melina González (Cuerpo Motorizado de Prevención).
- 24 de septiembre: auxiliar Darío Omar Rivera Becerra (Cámaras Godoy Cruz).
- 18 de noviembre: auxiliar Evelyn Funes (UCAR Godoy Cruz).