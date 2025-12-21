Diez lugares elegidos para no cocinar en casa durante esta Navidad y Año Nuevo

Por estas tierras en las que Papá Noel se enfrenta con 30 grados a la sombra, cocinar para Navidad y Año Nuevo es un desafío constante. Si la suerte no nos enfrenta con un buen parrillero y una pileta cerca, el aire acondicionado y el horno se trenzan en una lucha cruenta en la que casi nunca el primero resulta ganador.

Por suerte, cada vez hay más opciones para no sudar arriba del arbolito eligiendo no cocinar. Aquí, una lista de 7 lugares en Buenos Aires y varios mendocinos que preparan cenas increíbles para comer rico, maridar con buenos vinos y dedicar la noche solo al disfrute y la celebración.

Con otra sede en Punta del Este, Osaka es un referente porteño indiscutido de esta cocina que logra un equilibrio sofisticado entre las mejores técnicas japonesas y algunos sabores y acentos latinoamericanos. Para la cena de fin de año, la experiencia comienza con ostras en ponzu trufado y tartar de sake con caviar, avanzando con ebi mentaiko - langostinos gratinados con miso y rocoto -, molleja nigiri glaseada en shoyu, y el OSK steak, un ojo de bife de 500 gramos con manteca de ajo asado. El cierre dulce une el matcha, el chocolate blanco y cítricos que refrescan el paladar.

Una parrilla clásica

Si la idea para estas fiestas es ir por un buen asado sin que nadie ponga el cuerpo, La Cabrera Palermo es un gran lugar de llegada. Están preparando dos menúes especiales que comienzan con una buena recepción de fiambres y continúan con entradas clásicas como chorizo y morcilla a las brasas, provoleta grillada con morillas y un especial de la casa, el carpaccio de tomates reliquia.

Para los principales hay buenas carnes pero también un truchon argentino de dos cocciones. Los acompañamientos del lugar siempre se destacan: papas fritas dobles, vegetales asados y ensalada de hojas verdes con duraznos grillados y almendras. El cierre apela a la nostalgia de los 80: una torre de helados envuelta en merengue flambeado.

LA CABRERA (1) La Cabrera. Gentileza.

En José A. Cabrera 5127, Palermo. Reservas por WhatsApp: +54 9 11 6875-4000.

Con aire español, El burladero

Un clásico que abre Nochebuena y Nochevieja para rememorar los mejores sabores de la patria de los abuelos. Este clásico del barrio de Recoleta ofrece una experiencia que equilibra la tradición ibérica con el mejor producto local. El menú de estas noches incluye trucha patagónica con huevo pochado y la infaltable tortilla de papas rellena con brie trufado. Para los principales, se puede optar por cordero braseado al malbec o una selección de mariscos al hierro con emulsión provenzal, finalizando con una crema catalana.

El Burladero El Burladero. Gentileza.

Pres. José Evaristo Uriburu 1488, Recoleta. Reservas vía WhatsApp +54 9 11 3691-2717.

La Nochebuena en una casona inglesa

Beza abre sus puertas para festejar la Nochebuena fuera de casa, pero con sensación de hogar. Entre luces de velas y música alegre, el 24 de diciembre por la noche se servirá un banquete abundante cargado de sabores tradicionales. La propuesta incluye un buffet frío, platos a la parrilla, postre, mesa dulce, bebidas y brindis. Además, debajo del árbol navideño de la casa habrá un regalo sorpresa para cada invitado.

Beza (3)

En el patio al aire libre, se armará un gran mesón con platos de vitel toné, matambre arrollado, huevos rellenos y ensalada Waldorf, y más tarde ofrecerán carnes y frutos de mar asados en vivo en la parrilla de la casa. La selección de vinos de la sommelier Belén Zanchetti - una de las dueñas del espacio - incluye etiquetas de productores locales.

Beza (3) (1)

En Av. Olazábal 3301, Belgrano. Reservas por teléfono al 11 2486-7741 o por mensaje directo de Instagram a @beza.casa.

Una experiencia de 9 pasos

Fogón Asado, el restaurante de carnes diseñado por Alex Pels y Danielle Jenster junto con el chef Sebastián Cardamoni, ofrece para las fiestas del 24, 25 y 31 de diciembre su menú clásico de 9 pasos, acompañado por un brindis de bienvenida, una mesa dulce y un maridaje especial compuesto por vinos seleccionados de su cava personal que incluye botellas como el Gran Enemigo Gualtallary 2019.

FOGON ASADO

FOGON ASADO 2

En Gorriti 3780 y en Uriarte 1423, Palermo. El link de las reservas, en su cuenta de Instagram: @fogonasado

Fiesta con choripanes

La Carnicería, el restaurante creado por Germán Sitz y Pedro Peña que este año festejó su décimo aniversario, ofrecerá un menú especial para el 24 y el 31 de diciembre. Serán noches de choripanes en pan brioche con salchicha parrillera y chimi; vitel toné con alcaparras, roast beef y yemas; terrina de panceta ahumada, pistachos y portobellos; bifes y lechones al asador. De postre, un infalible: flan de dulce de leche. El menú estará acompañado por vinos de Catena Zapata: Angélica Chardonnay, Malbec Argentino, Nicolás Catena y un espumante.

El link de las reservas se puede ver en su Instagram: @xlacarniceriax

Una idea que respira mar

En Mare By Fran Rosat, el lugar especializado en pescados y pastas, hay un menú festivo con tiraditos de atún rojo; langostinos grillados envueltos en panceta ahumada; tortellini de centolla y risotto al nero de seppia. El cierre dulce llega con un tentador flan de claras con confitura de naranja. Un plus: salir luego de la medianoche a caminar por Puerto Madero y ver los fuegos artificiales a cielo abierto.

Mare salon Mare, salón. Gentileza.

Mare Terraza Mare, terraza. Gentileza.

En Alicia Moreau de Justo 1170, Puerto Madero. Reservas vía WhatsApp +54 9 11 5302-7598.

En Mendoza:

Las Fiestas en la Bodega Susana Balbo

Durante Nochebuena y Fin de Año, el primer Winemaker’s House de Argentina ofrecerá dos menúes exclusivos de cuatro pasos, acompañados de mesa dulce artesanal, maridajes con vinos de Susana Balbo y música en vivo.

SUSANA BALBO 2 Bodega Susana Balbo Gentileza.

Para la noche navideña, el menú comienza con una recepción que incluye brioche, hongos, huevo a baja temperatura y gazpacho de melón con trucha curada, seguida por entradas como ballotin de lengua de cordero con emulsión de alcaparras y principales como un filet a la parrilla con criolla de verduras asadas.

SUSANA BALBO 3 Bodega Susana Balbo Gentileza.

En la última noche del año, la propuesta rinde homenaje a la cocina mendocina desde los fuegos y los sabores genuinos. Hay tablas de quesos y charcutería, empanadas mendocinas, ceviche de maíz y ají dulce; principales con costillas, puntas de espalda de cerdo y filetes. Y los postres proponen unas peras al malbec cocidas en el increíble horno de barro del lugar.

SUSANA BALBO 4 Bodega Susana Balbo Gentileza.

SUSANA BALBO Bodega Susana Balbo Gentileza.

En Viamonte 5022, Chacras de Coria. Reservas al +54 9 261 570 7097.

Truchas andinas en Centauro

Entre este pescado preciado de la cocina local y el plato insignia de la casa, un bife bien argentino, el restaurante ofrece a locales y turistas un menú de 8 pasos esta Nochebuena y en la noche del fin del año 2025. El chef Aris Pabón y el sommelier Luciano Roldán recibirán con una bebida muy especial: cerveza fermentada y añejada en barricas. Las cenas se darán en el ámbito cálido y ameno que se genera en esta casona de estilo neocolonial vinculada con la búsqueda de recuperar y poner en valor la identidad cultural de la Ciudad.

En Av. Perú 1156, Ciudad de Mendoza. Reservas: centaurorestaurant.com

Empezar el año en Brutal

En este recomendado de la Guía Michelin, esperan a sus comensales con una copa de espumante de Baron B para arrancar una noche que promete y que se completa con un menú de 7 pasos a todo fuego. Algunos imperdibles del 31: tomates ahumados y texturas de zucchini; pato y distintos cortes de novillo; la famosa “Costilla Brutal” que suelen servir y que llega con guantes para comerla directamente con la mano. Para finalizar, una degustación de postres y para esperar el primer minuto del 2026, garrapiñadas y pan dulce preparado por los cocineros de Brutal.

En Av. Belgrano 1129 - Ciudad de Mendoza. El link para las reservas en @brutal.altacocina

* Mariana Rolandi Perandones