Nochebuena y Navidad, memoria y tradición: del arbolito familiar a la historia cultural

Ha pasado todo el año y llegó Nochebuena y Navidad . ¿Armaron el arbolito? Para mí siempre significó una tradición familiar. Mientras lo armaba de niño con ayuda de mis padres cantaba el villancico “Noche de paz”. Lo cantaba en español y en inglés porque habían salido las letras de cantos navideños en una revista para niños, la famosa Billiken de Editorial Atlántida.

Fue para mí la fiesta más esperada, no solo por los regalos , sino porque nos reuníamos todos los miembros de la familia: los hermanos y hermanas de mis padres con sus respectivos hijos, mis primos. Yo la pasaba genial jugando pero a veces, en el mundo de los adultos no ocurría lo mismo…no entendía demasiado cuando me decían que dejara de cantar “Noche de paz”…

En la Edad Media, el árbol de Navidad era popular en Alemania y fueron los emigrantes quienes gradualmente llevaron esta tradición a otros países. En el Reino Unido se popularizó gracias al casamiento entre la Reina Victoria y el Príncipe Alberto de Sajonia de origen alemán. Su auge se dio en 1848 cuando una revista inglesa publicó un dibujo de la familia real inglesa reunida en el castillo de Windsor alrededor del árbol de Navidad adornado con velas, juguetes y dulces. La imagen de la pareja alentó a muchas familias británicas a adoptar esta antigua tradición germana a la que se la conoce como weihnachtsbaum que literalmente significa “árbol de la noche santa”.

Se eligió el pino por su forma triangular asociada con la Santísima Trinidad y al que inicialmente se lo decoraba con manzanas que representaban la tentación y luego con velas que representaban la luz de Dios. En 1880, la tala indiscriminada de pinos para usar como árboles de Navidad comenzó a afectar los bosques de Alemania. A partir de ello se comenzaron a fabricar los primeros árboles artificiales, en principio con plumas de ganso y luego reemplazadas por otros materiales hasta llegar a los del material plástico que hoy consumimos o sus versiones minimalistas absolutas sólo de leds.

Fue para mí la fiesta más esperada, no solo por los regalos, sino porque nos reuníamos todos los miembros de la familia.

Volviendo a los recuerdos, Navidad era la época del año que recibíamos tarjetas navideñas (que aún hoy se imprimen). Era una costumbre enviarlas por Correo y me encantaba (cuando las recibíamos) ubicarlas también en el árbol. Estas postales se hicieron populares también durante el mandato de la Reina Victoria. En los laterales de la postal se ejemplificaban actos de caridad y contemplaba un espacio en blanco para poder personalizarla.

Navidad era la época del año que recibíamos tarjetas navideñas

Otro tema ha sido la fecha elegida para Navidad que incluso ha tenido connotaciones políticas en otros países, como por ejemplo en Venezuela que la comienzan a “festejar” a partir del mes de Octubre a partir de las decisiones arbitrarias de su gobernante. Hay estudios que sugieren que Jesús pudo haber nacido en fechas distantes a la reconocida como tal, entre las que figuran el 19 de abril, el 20 de mayo o el 28 de agosto.

papanoel Navidad era la época del año que recibíamos tarjetas navideñas. Archivo MDZ.

El 25 de diciembre fue fijado por la Iglesia Católica antes del año 336, haciéndolo coincidir con el solsticio de invierno, una fiesta pagana en las que los antiguos armaban fogatas para darle fuerza al Sol y recibir más calor. En el año 601, el Papa Gregorio I incorporó dichas fiestas permitiendo a los convertidos mantener estas costumbres que se transformó en un festejo popular que combinaba elementos reverenciales con otros ligados al júbilo y placer.

Estas historias y muchas, muchas más, son relatadas por Charlie López, docente, escritor e historiador en su libro “Todo tiene su historia” de Editorial Aguilar. Todos tenemos nuestra historia y gracias a esta publicación, pude recordar trayectos de la mía. 2025 ha sido un año donde me he visto acompañado por los lectores y aprovecho a saludarlos y también a todas las autoridades de MDZ y en particular a Víctor Balseiro quien me permite traerles en cada semana, fragmentos no sólo de mi interés personal sino de la cultura y sociedad en general.

Todos tenemos nuestra historia

Quizás esta sea no una forma singular de agradecimiento sino una particular manera de volver a escribir aquellas tarjetas navideñas que tanto placer me daban en mi infancia.

¡Feliz Nochebuena y Feliz Navidad!

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.

IG @carlosgustavomotta