El frío no afloja este domingo en Mendoza: cómo seguirá el tiempo

El frío seguirá firme este domingo en Mendoza y varias zonas pueden registrar temperaturas bajo cero durante la madrugada.

El Valle de Uco será una de las zonas más frías de Mendoza, con mínimas que podrían alcanzar los -4°.

El frío continuará marcando este domingo en Mendoza, aunque la temperatura ascenderá algunos grados por la tarde. El pronóstico anticipa cielo cubierto a parcialmente nublado, con precipitaciones aisladas y una máxima de apenas 11°.

Para el Gran Mendoza se espera una mínima cercana a los 2°, pero el panorama será considerablemente más frío en otros puntos de la provincia. La presencia de una masa de aire polar favorecerá la formación de heladas durante las primeras horas, especialmente en las zonas donde disminuya la nubosidad.

Temperaturas bajo cero en el Valle de Uco Las temperaturas más bajas se esperan en el Valle de Uco, donde los registros podrían ubicarse entre -1,8° y -4°. En la zona Este las mínimas oscilarían entre -1° y -3,5°, mientras que en el sur provincial se esperan valores de entre -1,8° y -3,5°.

Después del domingo frío, la temperatura comenzará a subir con fuerza en Mendoza y el martes podría llegar a 22°. Alf Ponce Mercado / MDZ La mejora será más evidente el lunes. Aunque continuarán las heladas de intensidad moderada, el cielo tendrá poca nubosidad y la máxima subirá hasta los 17°. Hacia la noche también podrían aparecer nevadas débiles.