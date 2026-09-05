Domingo frío en Mendoza: así estará el tiempo en el cierre de semana

En Mendoza habrá pocos cambios climáticos y cerrará la semana con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo marcado por el frío, el cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. En ese marco, se prevé una máxima de 12°C, mientras que la mínima será de 4°C.

Durante la jornada, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque hacia la tarde tenderá a despejarse. Para la noche, nuevamente habrá algo de nubosidad.

En cuanto al viento, se espera que durante el último día de la semana haya presencia de vientos leves.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, en la cordillera habrá cielo parcialmente nublado durante la jornada. En ese marco, no se anticipan precipitaciones.

Cabe recordar que el viernes el Paso Internacional Cristo Redentor quedó habilitado. Según comunicaron las autoridades, se mantiene el horario invernal, de 9 a 21 horas.