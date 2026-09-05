Llega el frente frío: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El pronóstico extendido anticipa que las bajas temperaturas y el cielo nublado se mantendrán durante el domingo en Mendoza.

El sábado en Mendoza estará marcado por un descenso de la temperatura.

Tras una semana con clima agradable, Mendoza amaneció este sábado con un marcado cambio de temperatura. Durante la madrugada ingresó un frente frío que provocó un notorio descenso térmico, vientos del sudeste y precipitaciones aisladas en algunos puntos de la provincia.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la jornada estará mayormente nublada y fría, con una máxima de 10° y una mínima de 5°. Además, el organismo informó que el ingreso del frente frío está asociado a una masa de aire polar, por lo que se esperan vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

Se espera un sábado mayormente nublado y frío en Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Heladas parciales en varias zonas de Mendoza El organismo advirtió que durante este sábado habrá heladas parciales en el Valle de Uco, la zona este, San Rafael y General Alvear, como consecuencia del ingreso de aire polar que hizo descender las temperaturas desde la madrugada.

En la cordillera mendocina también se espera una jornada fría y con cielo mayormente nublado, con precipitaciones aisladas en los sectores centro y sur, en un contexto de bajas temperaturas que se extenderá durante gran parte del fin de semana.

Pronóstico: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa nieve en el llano En consonancia con el marcado descenso de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por posibles nevadas en distintos sectores de Mendoza. El alerta alcanza zonas del este provincial, como Junín y Rivadavia, el Valle de Uco, con San Carlos, Tupungato y Tunuyán, e incluso algunos sectores de Luján de Cuyo.