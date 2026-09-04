Frente frío y descenso de la temperatura: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de la temperatura, viento Sur y precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

El ingreso del frente frío está asociado a una masa de aire polar.

Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío este sábado y, desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), anticiparon una jornada ventosa, con probabilidad de precipitaciones y descenso de la temperatura. La mínima esperada es de 5 ºC y la máxima de 12 ºC.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: continúa el viento Sur, generalmente débil, abarcando todo el llano provincial hasta aproximadamente las 22. En La Paz y Santa Rosa se esperan valores de 30 a 35 km/h.

continúa el viento Sur, generalmente débil, abarcando todo el llano provincial hasta aproximadamente las 22. En La Paz y Santa Rosa se esperan valores de 30 a 35 km/h. Nubosidad: cielo nublado desde las 7 en el llano. La nubosidad cubrirá rápidamente la zona Sur y el Valle de Uco alrededor de las 10. Se extiende posteriormente hacia las zonas Norte y Este. Se esperan precipitaciones débiles en el Valle de Uco y Malargüe, principalmente desde el mediodía. A partir de las 17 también se esperan precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza. Se observa una mejora durante la madrugada del domingo.

cielo nublado desde las 7 en el llano. La nubosidad cubrirá rápidamente la zona Sur y el Valle de Uco alrededor de las 10. Se extiende posteriormente hacia las zonas Norte y Este. Se esperan precipitaciones débiles en el Valle de Uco y Malargüe, principalmente desde el mediodía. A partir de las 17 también se esperan precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza. Se observa una mejora durante la madrugada del domingo. Alta Montaña: despejado, con poca nubosidad desde las 17 en la parte Sur, sin precipitaciones. El pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura y vientos moderados a “algo fuertes” del sector sur. Se esperan heladas parciales en el Valle de Uco, la zona este, San Rafael y Alvear. Además, se anuncian precipitaciones aisladas en cordillera en sectores centro y sur. El ingreso del frente frío está asociado a una masa de aire polar, explicaron.