Mendoza tendrá un sábado complicado para circular: cortes, estacionamiento y zonas a evitar

Mendoza tendrá este sábado 5 de septiembre una jornada atípica por la realización de dos grandes eventos deportivos en sectores del Parque General San Martín . Los Pumas enfrentarán a Australia en el Malvinas Argentinas y Gimnasia recibirá a Boca en el Víctor Antonio Legrotaglie, por lo que se espera una fuerte concentración de vehículos y espectadores.

La coincidencia de ambos encuentros generará un movimiento mayor al habitual en el Parque y sus alrededores. Por eso, el Gobierno provincial desplegará un operativo especial de seguridad y tránsito en los accesos y las inmediaciones de los estadios.

Para quienes deban circular por la zona, la recomendación principal es salir con anticipación , contemplar posibles demoras y evitar los sectores de mayor concentración durante el ingreso y la desconcentración del público.

Las personas que tengan previsto atravesar el Parque General San Martín , incluso sin asistir a los partidos, deberán considerar que la circulación será más intensa que en un sábado habitual. Se recomienda planificar el recorrido con anticipación y utilizar vías alternativas cuando sea posible. También será importante respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, la Policía y el personal de los operativos.

Quienes suelen utilizar el Parque para correr, caminar, andar en bicicleta o realizar otras actividades recreativas también deberían evaluar modificar sus horarios o recorridos para evitar los momentos de mayor concentración.

Este sábado 5 de septiembre, el Parque General San Martín será sede de dos grandes eventos deportivos Gimnasia vs. Boca Los Pumas vs. Wallabies Si vas a asistir, planificá tu recorrido y llegá con anticipación para evitar demoras. pic.twitter.com/J9G0KY8Vvf

Dónde estacionar para ir a ver a Los Pumas

Para quienes concurran al partido entre Los Pumas y Australia, la Subsecretaría de Deportes informó que la playa de estacionamiento ubicada frente al Ecoparque estará habilitada durante el encuentro. Ese espacio será administrado por la Unión de Rugby de Cuyo y tendrá su ingreso por avenida San Francisco de Asís.

La recomendación es llegar con tiempo suficiente para estacionar y completar posteriormente el trayecto hasta los accesos del estadio. También se deberá evitar dejar vehículos en sectores que puedan obstaculizar la circulación.

Operativo especial por los dos partidos

El dispositivo de seguridad contemplará presencia policial en los accesos, los alrededores de los estadios y distintos puntos del Parque General San Martín. Las autoridades solicitaron respetar los sectores habilitados para estacionamiento y mantener despejadas las vías destinadas a vehículos de emergencia.

La planificación será clave durante una jornada en la que miles de personas se movilizarán prácticamente en la misma zona. Evitar los desplazamientos innecesarios por el Parque y salir con anticipación serán dos de las principales recomendaciones para reducir las demoras.