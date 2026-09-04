Antes del frente frío: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

La temperatura alcanzará los 18° este viernes, pero el sábado caerá hasta los 12° y se esperan precipitaciones aisladas.

El viernes se mantendrá estable en Mendoza, con una máxima prevista de 18°.

Este viernes se mantendrán condiciones bastante estables en Mendoza, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima llegará a los 18° durante la tarde.

Para el Gran Mendoza se esperan vientos leves del sudeste y no hay lluvias previstas. Durante las primeras horas del día podrían registrarse heladas parciales, mientras que por la tarde el ambiente será algo más agradable.

La cordillera también tendrá buenas condiciones, con poca nubosidad y sin nevadas importantes previstas para la jornada.

El sábado ingresará un frente frío a Mendoza y volverán las precipitaciones aisladas. Walter Moreno/MDZ El panorama cambiará el sábado con el ingreso de un frente frío. La máxima bajará hasta los 12° y la mínima será de 5°, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y precipitaciones aisladas en distintos sectores de Mendoza.