Antes del frente frío: así estará el tiempo este viernes en Mendoza
La temperatura alcanzará los 18° este viernes, pero el sábado caerá hasta los 12° y se esperan precipitaciones aisladas.
Este viernes se mantendrán condiciones bastante estables en Mendoza, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima llegará a los 18° durante la tarde.
Para el Gran Mendoza se esperan vientos leves del sudeste y no hay lluvias previstas. Durante las primeras horas del día podrían registrarse heladas parciales, mientras que por la tarde el ambiente será algo más agradable.
La cordillera también tendrá buenas condiciones, con poca nubosidad y sin nevadas importantes previstas para la jornada.
El panorama cambiará el sábado con el ingreso de un frente frío. La máxima bajará hasta los 12° y la mínima será de 5°, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y precipitaciones aisladas en distintos sectores de Mendoza.
El domingo seguirá el frío, con una máxima de apenas 12° y una mínima de 4°. El cielo estará parcialmente nublado tanto en el llano como en la cordillera y no se esperan grandes cambios en la temperatura.