Mendoza 1998: mirá los impactantes videos de las picadas en el Parque General San Martín

Así eran las peligrosas picadas en la rotonda de la fuente, entre autos clásicos, temerarios espectadores y nulo control policial a fines de los noventa.

Un vistazo a la Mendoza de fines de los 90. Te mostramos las arriesgadas piruetas automovilísticas sobre el circuito nocturno de la fuente.

El Parque General San Martín, principal pulmón verde y espacio de esparcimiento al aire libre mendocino, guarda en su historia capítulos tan emblemáticos como riesgosos. Durante la década de los noventa, la icónica rotonda de la Fuente de los Continentes se transformaba al caer la noche en el escenario de las célebres y peligrosas picadas.

El tesoro de archivo que despertó la memoria colectiva El material audiovisual grabado en 1998 por el fotógrafo Sergio Larrañaga, actualmente radicado en Nueva York, desató un furor de comentarios en Instagram. Las imágenes resguardan un documento histórico único capturado en aquella época. Ante la curiosidad de sus seguidores, el propio realizador explicó que registró las secuencias con una videocámara Panasonic M-3000, para luego optimizar el ajuste de imagen mediante tecnología móvil actual y así compartirlo en redes sociales.

Las imágenes que muestran la locura de las picadas clandestinas en 1998 Video: Instagram @sergionyc Para la juventud de aquellos años, asistir a las picadas clandestinas en Mendoza constituía un ritual infaltable durante los fines de semana veraniegos. Las familias y grupos de amigos acudían con heladeritas equipadas con bebidas alcohólicas, buscando los mejores puestos para presenciar las peligrosas maniobras. Aunque las fuerzas policiales intervenían periódicamente para disolver la concentración, en múltiples ocasiones los competidores lograban girar sin interrupciones hasta por cuatro horas consecutivas.

Riesgo al límite entre trompos y aceite Las maniobras exhibidas provocan un impacto inmediato en la audiencia de hoy por la extrema proximidad entre los autos y los temerarios espectadores. El público, situado a breves centímetros de la huella del asfalto, alentaba a sus vehículos favoritos mientras estos rozaban de lleno contra el cordón de la Fuente de los Continentes. Para incrementar la espectacularidad, los organizadores rociaban la calzada con agua y aceite, garantizando trompos descontrolados en plena vía pública, mientras otros vehículos circulaban por la zona.

Trompos, aceite y público a centímetros: las imágenes más impactantes Video: Instagram @sergionyc La atrevida destreza de la época registraba postales escalofriantes, como la de un joven aferrado directamente al capó y a las ventanillas de un automóvil en marcha veloz. En otro fragmento sonoro del metraje, se escucha la voz del camarógrafo advirtiendo a un conductor que se disponía a acelerar junto a su acompañante: "No se den vuelta".