Los impresionantes looks de Nicole Kidman y Sandra Bullock en la premiere de "Hechizo de amor 2"

La esperada secuela de "Hechizo de amor" reunió a las actrices Nicole Kidman y Sandra Bullock en Los Ángeles, quienes deslumbraron con sus estilismos. ¡Mirá!

Nicole Kidman y Sandra Bullock, las inolvidables hermanas Owens que cautivaron al público con la película estrenada en 1998, se reencontraron en Los Ángeles para la presentación oficial de "Hechizo de amor 2", una de las secuelas más esperadas por los fanáticos del cine. El evento reunió sobre la alfombra roja a las estrellas que darán vida a esta nueva entrega, entre ellas las nuevas figuras Joey King y Maisie Williams.

Para la premiere, el estilismo de Nicole Kidman se destacó por su sensualidad, con un diseño Versace de encaje negro semitransparente que presentaba breteles finos, un escote amplio y un corpiño estructurado con motivos florales que definieron el torso, aunque fue la falda asimétrica lo que lo hizo inolvidable. Llevó, además, un choker de encaje alrededor del cuello que terminó de reforzar la impronta gótica del conjunto y unos stilettos blancos a juego con el vestido.

Por su parte, Sandra Bullock apareció con un vestido de Louis Vuitton, de terciopelo negro y silueta sirena que incorporaba un marcado contraste blanco y negro a través de un cuello y puños camiseros. Fue una propuesta de sastrería nocturna mucho más depurada, cuyo acabado ligeramente sirena acompañaba el cuerpo hasta abrirse suavemente en el bajo.