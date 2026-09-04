Una feria gratuita para descubrir cómo se hacen los cuadernos a mano

En tiempos de lecturas fugaces, imágenes producidas en serie y objetos pensados para durar poco, una feria mendocina propone detenerse a observar todo lo que puede surgir de una hoja, un hilo y unas manos entrenadas. El sábado 5 se realizará la tercera edición de Despliega, Encuentro de Encuadernación Artesanal y Afines , una cita dedicada a los oficios del papel y la creación gráfica.

La actividad tendrá lugar de 15 a 20 en Planta Uno, ubicada en Ceretti 244, Godoy Cruz. La entrada será libre y gratuita, por lo que podrán acercarse tanto quienes trabajan dentro del sector como las personas interesadas en descubrir cómo nace un cuaderno artesanal o qué posibilidades expresivas ofrecen el papel y la encuadernación.

Más de 30 expositores participarán de esta nueva edición, que también incorporará talleres abiertos al público. El recorrido permitirá entrar en contacto con proyectos relacionados con la producción de libros, piezas gráficas, papelería y distintas creaciones realizadas mediante procedimientos manuales.

Encuadernar no consiste únicamente en reunir hojas y colocarles una cubierta. Detrás de cada pieza hay decisiones sobre materiales, estructura, costura, textura, color y funcionalidad. El resultado puede ser un libro, una libreta, un álbum o un objeto difícil de clasificar, pero siempre atravesado por la identidad de quien lo hizo.

Esa dimensión artística y cotidiana será uno de los ejes de Despliega. La feria busca mostrar que un objeto útil también puede contener una historia y convertirse en el soporte de recuerdos, dibujos, proyectos o palabras todavía no escritas.

Los talleres sumarán una instancia práctica a la visita. Además de recorrer los puestos, el público podrá aproximarse a diferentes procesos y conocer a los creadores detrás de las piezas. Ese intercambio directo resulta central en una actividad que intenta visibilizar no solamente los productos terminados, sino también el conocimiento, la paciencia y la experimentación necesarios para realizarlos.

La propuesta adquiere otra relevancia frente al avance de la automatización y la producción acelerada. Sin rechazar las herramientas contemporáneas, el encuentro pone el foco en el valor de dedicar tiempo a cada etapa, utilizar responsablemente los materiales y elegir objetos concebidos para acompañar durante años.

De 18 puestos a una comunidad con más de 30 expositores

El crecimiento de la feria puede observarse en sus tres ediciones. La primera se realizó durante la primavera de 2025 en la Biblioteca Pública General San Martín y contó con 18 puestos. La segunda llegó en el otoño de 2026 con 22 feriantes.

Para su tercera presentación, Despliega superará los 30 expositores y ampliará su programación de talleres. El incremento refleja la consolidación de una comunidad integrada por encuadernadores, ilustradores, artistas gráficos y otros emprendimientos vinculados con el papel.

La organización está a cargo de Anni Ilustración, Pato Feliz, Monigote, Nomeacuerdo, Attico, Lau Ba, Coso con cosas y Kaobin. Esta edición cuenta, además, con el acompañamiento de La Librería de los Confines y Planta Uno.