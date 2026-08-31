Día Nacional del Helado Artesanal: aprendé a preparar helado de dulce de leche en casa
El Día Nacional del Helado Artesanal se celebra con una receta sencilla para preparar este clásico en casa, sin necesidad de máquinas.
El helado de dulce de leche es un clásico irresistible, cremoso y con ese sabor intenso que lo convirtió en uno de los favoritos de la cocina argentina. Esta es una de las recetas más fáciles para preparar en casa y disfrutar de un helado casero sin necesidad de contar con una máquina.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, el helado de dulce de leche queda suave, untuoso y perfecto para servir como postre. Además, puede enriquecerse con trocitos de chocolate, dulce de leche repostero o frutos secos para darle diferentes texturas.
FICHA
Tiempo de cocción
No requiere cocción
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos (más 6 horas de freezer)
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 400 g de dulce de leche
- 500 ml de crema de leche
- 200 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 g de dulce de leche repostero para agregar (opcional)
Pasos
- Colocar el dulce de leche en un bowl y agregar la leche de a poco. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y uniforme. Incorporar la esencia de vainilla.
- En otro recipiente, batir la crema de leche hasta que esté firme, pero sin llegar a convertirse en manteca.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de dulce de leche en varias tandas, utilizando movimientos envolventes para conservar la mayor cantidad de aire posible.
- Si se desea, agregar pequeños trozos de dulce de leche repostero y distribuirlos por toda la preparación. Volcar la mezcla en un recipiente con tapa.
- Llevar al freezer durante al menos 6 horas, preferentemente durante toda la noche. Retirar unos minutos antes de servir y disfrutar el helado de dulce de leche bien cremoso.