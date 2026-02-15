Sorprendé con algo único receta de cucuruchos para helado caseros para este verano
Sumá sabor al verano con esta receta de cucuruchos para helado fáciles de hacer, crocantes y perfectos para tus meriendas más dulces.
El verano es la excusa perfecta para disfrutar postres caseros y frescos. Esta receta de cucurucho para helado te permite preparar en casa una base crocante, dulce y deliciosa para tus sabores favoritos. Ideal para compartir en familia o con amigos, es fácil de hacer y transforma cualquier merienda en un momento especial.
Rinde: 10 cucuruchos
Ingredientes
- 2 claras de huevo.
- 100 g de azúcar.
- 80 g de manteca derretida.
- 120 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 4 cucharadas de leche.
- Rocío vegetal o manteca extra para la placa.
Paso a paso ¡muy fácil!
- En un bowl colocá las claras con el azúcar. Batí con batidor de mano hasta integrar sin montar demasiado.
- Agregá la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una preparación homogénea.
- Sumá la harina tamizada y la pizca de sal. Integrá de a poco junto con la leche hasta obtener una pasta lisa y espesa.
- Calentá una sartén antiadherente o plancha a fuego bajo y enmantecá apenas. Colocá una cucharada de mezcla y esparcí en forma circular y fina.
- Cociná hasta que los bordes se doren. Retirá con espátula y, aún caliente, enrollá rápidamente formando el cucurucho. Sostené unos segundos para que mantenga la forma.
- Repetí el proceso con el resto de la mezcla. Dejá enfriar sobre una rejilla.
- Una vez fríos, rellená con tu helado favorito y disfrutá bien frescos.
De la cocina a tu mesa
Los cucuruchos surgieron en ferias europeas y hoy son símbolo del verano en heladerías argentinas. Son los más elegidos para acompañar al sabor de helado que elijas. Para conservarlos, guardalos en un frasco hermético hasta 5 días en lugar seco. Si se humedecen, podés darles un golpe de horno suave para devolverles su crocancia original. ¡Disfrutá de todo su sabor!.