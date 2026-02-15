Sorprendé con algo único receta de cucuruchos para helado caseros para este verano

El verano es la excusa perfecta para disfrutar postres caseros y frescos. Esta receta de cucurucho para helado te permite preparar en casa una base crocante, dulce y deliciosa para tus sabores favoritos. Ideal para compartir en familia o con amigos, es fácil de hacer y transforma cualquier merienda en un momento especial.

Ingredientes

2 claras de huevo.

100 g de azúcar.

80 g de manteca derretida.

120 g de harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

4 cucharadas de leche.

Rocío vegetal o manteca extra para la placa.

Paso a paso ¡muy fácil!

En un bowl colocá las claras con el azúcar. Batí con batidor de mano hasta integrar sin montar demasiado. Agregá la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta lograr una preparación homogénea. Sumá la harina tamizada y la pizca de sal. Integrá de a poco junto con la leche hasta obtener una pasta lisa y espesa. Calentá una sartén antiadherente o plancha a fuego bajo y enmantecá apenas. Colocá una cucharada de mezcla y esparcí en forma circular y fina. Cociná hasta que los bordes se doren. Retirá con espátula y, aún caliente, enrollá rápidamente formando el cucurucho. Sostené unos segundos para que mantenga la forma. Repetí el proceso con el resto de la mezcla. Dejá enfriar sobre una rejilla. Una vez fríos, rellená con tu helado favorito y disfrutá bien frescos.

Su crocancia los hace irresistibles En verano, la receta de cucurucho para helado se vuelve tendencia porque transforma cualquier helado en un postre más completo y divertido. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los cucuruchos surgieron en ferias europeas y hoy son símbolo del verano en heladerías argentinas. Son los más elegidos para acompañar al sabor de helado que elijas. Para conservarlos, guardalos en un frasco hermético hasta 5 días en lugar seco. Si se humedecen, podés darles un golpe de horno suave para devolverles su crocancia original. ¡Disfrutá de todo su sabor!.