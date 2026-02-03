Una receta fácil para que prepares helado casero de chocolate sin máquina

El placer del chocolate: receta de helado casero para chocoadictos.

El placer del chocolate: receta de helado casero para chocoadictos Foto: Shutterstock

El chocolate semiamargo se pica en trozos pequeños y se reserva.

En una olla mediana se colocan la leche, el azúcar, el cacao amargo y la pizca de sal. Se lleva a fuego medio y se revuelve constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla esté bien caliente, sin que llegue a hervir.

Se retira la olla del fuego y se incorpora el chocolate picado. Se mezcla hasta que se derrita por completo y se logre una crema de chocolate lisa y brillante.

Se deja entibiar la preparación durante unos minutos y luego se suma la esencia de vainilla.

En otro bowl, la crema de leche se bate hasta que esté semimontada, con cuerpo pero todavía cremosa.

La base de chocolate se incorpora a la crema batida en dos tandas, con movimientos envolventes, cuidando de no bajar el aire de la mezcla.

La preparación se vuelca en un recipiente apto para freezer, se tapa y se lleva a congelar.

Durante las primeras 3 horas, se retira el helado del freezer cada 40 minutos y se mezcla enérgicamente con cuchara o batidor para romper los cristales de hielo y lograr una textura más cremosa.

Luego, se deja congelar por completo al menos 2 horas más antes de servir.