Verano tropical: receta de mousse de ananá suave y aireada

Con sabor tropical y textura suave, esta receta de mousse de ananá acompaña al verano como un postre frío, simple y delicioso.

Candela Spann

Canal 10 de Río Negro

Fresco, liviano y bien frutal, este postre es un clásico que no falla cuando sube la temperatura. Esta receta de mousse de ananá es ideal para el verano, porque se sirve bien fría y no necesita horno. Con pocos ingredientes y pasos simples, queda cremosa y rendidora, perfecta para compartir en familia.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 1 lata de ananá en rodajas (840 g aprox.).

  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).

  • 200 ml de crema de leche.

  • 3 cucharadas de azúcar.

  • 100 ml del jugo del ananá.

  • Jugo de ½ limón (opcional).

Un postre liviano y muy aireado
Esta receta se elige mucho en verano porque se sirve bien fría y resulta liviana.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Escurrí el ananá, reservando el jugo. Cortá las rodajas en cubos chicos.

2. Hidratá la gelatina sin sabor con 5 cucharadas de agua fría y dejala reposar unos minutos.

3. Calentá suavemente el jugo de ananá y disolvé ahí la gelatina hidratada. Dejá entibiar.

4. Procesá el ananá hasta lograr un puré liso y mezclalo con la gelatina ya disuelta.

5. Batí la crema de leche con el azúcar hasta que quede a medio punto, bien aireada.

6. Incorporá el puré de ananá a la crema con movimientos envolventes para no bajar el volumen.

7. Agregá el jugo de limón si buscás un toque más fresco.

8. Volcá la preparación en copas o en un molde y llevá a la heladera por al menos 4 horas.

Probá este delicioso postre
Muchas familias preparan esta receta en verano para tener un postre listo en la heladera.

De la cocina a tu mesa

El ananá contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión, ideal para el verano. Esta receta de mousse de ananá se conserva en heladera hasta 3 días, siempre bien tapada; no conviene freezarla porque pierde su textura cremosa. ¡Disfrutala!.

