Verano tropical: receta de mousse de ananá suave y aireada

Fresco, liviano y bien frutal, este postre es un clásico que no falla cuando sube la temperatura. Esta receta de mousse de ananá es ideal para el verano, porque se sirve bien fría y no necesita horno. Con pocos ingredientes y pasos simples, queda cremosa y rendidora, perfecta para compartir en familia.

1. Escurrí el ananá , reservando el jugo . Cortá las rodajas en cubos chicos.

Esta receta se elige mucho en verano porque se sirve bien fría y resulta liviana.

Un postre liviano y muy aireado

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).

2. Hidratá la gelatina sin sabor con 5 cucharadas de agua fría y dejala reposar unos minutos.

3. Calentá suavemente el jugo de ananá y disolvé ahí la gelatina hidratada. Dejá entibiar.

4. Procesá el ananá hasta lograr un puré liso y mezclalo con la gelatina ya disuelta.

5. Batí la crema de leche con el azúcar hasta que quede a medio punto, bien aireada.

6. Incorporá el puré de ananá a la crema con movimientos envolventes para no bajar el volumen.

7. Agregá el jugo de limón si buscás un toque más fresco.

8. Volcá la preparación en copas o en un molde y llevá a la heladera por al menos 4 horas.

Muchas familias preparan esta receta en verano para tener un postre listo en la heladera.

El ananá contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión, ideal para el verano. Esta receta de mousse de ananá se conserva en heladera hasta 3 días, siempre bien tapada; no conviene freezarla porque pierde su textura cremosa. ¡Disfrutala!.