Verano tropical: receta de mousse de ananá suave y aireada
Con sabor tropical y textura suave, esta receta de mousse de ananá acompaña al verano como un postre frío, simple y delicioso.
Fresco, liviano y bien frutal, este postre es un clásico que no falla cuando sube la temperatura. Esta receta de mousse de ananá es ideal para el verano, porque se sirve bien fría y no necesita horno. Con pocos ingredientes y pasos simples, queda cremosa y rendidora, perfecta para compartir en familia.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
1 lata de ananá en rodajas (840 g aprox.).
1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).
200 ml de crema de leche.
3 cucharadas de azúcar.
100 ml del jugo del ananá.
Jugo de ½ limón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Escurrí el ananá, reservando el jugo. Cortá las rodajas en cubos chicos.
2. Hidratá la gelatina sin sabor con 5 cucharadas de agua fría y dejala reposar unos minutos.
3. Calentá suavemente el jugo de ananá y disolvé ahí la gelatina hidratada. Dejá entibiar.
4. Procesá el ananá hasta lograr un puré liso y mezclalo con la gelatina ya disuelta.
5. Batí la crema de leche con el azúcar hasta que quede a medio punto, bien aireada.
6. Incorporá el puré de ananá a la crema con movimientos envolventes para no bajar el volumen.
7. Agregá el jugo de limón si buscás un toque más fresco.
8. Volcá la preparación en copas o en un molde y llevá a la heladera por al menos 4 horas.
De la cocina a tu mesa
El ananá contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión, ideal para el verano. Esta receta de mousse de ananá se conserva en heladera hasta 3 días, siempre bien tapada; no conviene freezarla porque pierde su textura cremosa. ¡Disfrutala!.