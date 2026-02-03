Presenta:

Receta de ensalada de quinoa mediterránea fresca, saludable y fácil de preparar

Prepara esta receta paso a paso de ensalada de quinoa mediterránea, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

La receta puede prepararse con anticipación y conservarse en frío hasta 48 horas sin perder sabor.

Esta receta de ensalada de quinoa mediterránea es una opción fresca, nutritiva y llena de sabor, ideal para cualquier momento del año. Combina ingredientes clásicos de la dieta mediterránea con la quinoa como base principal, logrando una receta equilibrada, colorida y muy fácil de preparar en casa.

Aunque la receta es vegetariana, aporta proteínas completas gracias a la quinoa.
Ingredientes para una ensalada de quinoa perfecta

Rinde 4 porciones.

  • 200 g de quinoa.
  • 400 ml de agua.
  • 1 pepino mediano.
  • 200 g de tomates cherry.
  • 80 g de aceitunas negras sin carozo.
  • 150 g de queso feta.
  • 1/2 cebolla morada.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
  • Jugo de 1 limón.
  • 1 cucharada de perejil fresco picado.
  • 1 cucharada de menta fresca picada.
  • Sal a gusto.
  • Pimienta negra a gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lavar la quinoa bajo el chorro de agua fría hasta que deje de espumar.

2- Colocar la quinoa en una olla con el agua y una pizca de sal.

3- Cocinar a fuego medio durante 12 a 15 minutos, hasta que el grano esté tierno y haya absorbido el líquido.

4- Retirar del fuego y dejar enfriar completamente.

5- Cortar el pepino en cubos pequeños, los tomates cherry en mitades y la cebolla morada en juliana fina.

6- Trocear el queso feta y cortar las aceitunas en rodajas.

7- En un bol grande, mezclar la quinoa fría con los vegetales, el queso y las aceitunas.

8- Agregar el aceite de oliva, el jugo de limón, el perejil y la menta.

9- Condimentar con sal y pimienta, mezclar suavemente y servir.

Esta receta de ensalada de quinoa mediterránea combina ingredientes típicos del Mediterráneo con un grano originario de los Andes.
De la cocina a la mesa

La ensalada de quinoa mediterránea es una alternativa saludable y versátil que se adapta a múltiples ocasiones, desde un almuerzo liviano hasta una guarnición completa. Esta receta destaca por su equilibrio nutricional, aportando proteínas vegetales y grasas saludables.. Además, puede personalizarse fácilmente incorporando otros ingredientes como garbanzos, palta o frutos secos. Prepararla con anticipación permite que los sabores se integren mejor, convirtiéndola en una excelente opción para llevar al trabajo o disfrutar en casa. Sin dudas, es una receta práctica, sabrosa y colorida que suma variedad a cualquier menú. ¡A disfrutar!

