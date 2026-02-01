El jugo del momento: receta de jugo verde detox para días de verano
Cuando el calor aprieta en verano, esta receta de jugo verde detox es ideal para empezar el día liviano y con energía.
Cuando el calor se hace sentir, nada mejor que una bebida fresca y natural para arrancar el día. Esta receta de jugo verde detox es ideal para el verano: liviana, hidratante y llena de sabor. Perfecta para sumar frutas y verduras de forma simple, se prepara en minutos y ayuda a sentirse más liviano sin complicaciones.
Rinde: 2 vasos grandes.
Ingredientes para un jugo perfecto
1 manzana verde.
1 pepino chico.
1 puñado grande de espinaca fresca.
Jugo de ½ limón.
500 ml de agua fría.
4 cubos de hielo.
Opcional: rodaja de jengibre fresco o hojas de menta.
Paso a paso ¡muyFácil!
1. Lavá bien todas las frutas y verduras antes de usarlas.
2. Pelá el pepino si la cáscara está muy dura y cortalo en trozos.
3. Cortá la manzana en cubos, retirando el centro y las semillas.
4. Colocá en la licuadora la manzana, el pepino y la espinaca.
5. Agregá el jugo de limón y el agua bien fría.
6. Sumá los cubos de hielo para lograr un jugo bien refrescante.
7. Licuá durante 1 minuto, hasta obtener una mezcla homogénea.
8. Probá y ajustá con más agua o limón si hace falta.
9. Serví de inmediato para disfrutarlo bien fresco.
De la cocina a tu mesa
Este jugo verde es un clásico moderno del verano porque combina ingredientes con alto contenido de agua; como dato curioso, el pepino está compuesto en más del 90 % por agua. Para conservarlo, lo ideal es consumirlo recién hecho. Si sobra, guardalo en una botella bien cerrada en la heladera y tomalo dentro de las 12 horas, agitándolo antes de servir para recuperar su textura y sabor natural. ¡Y listo tu jugo verde detox!.