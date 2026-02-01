Presenta:

El jugo del momento: receta de jugo verde detox para días de verano

Cuando el calor aprieta en verano, esta receta de jugo verde detox es ideal para empezar el día liviano y con energía.

Candela Spann

Explosión de frescura: receta de jugo verde detox bien frío para el verano.

Infobae

Cuando el calor se hace sentir, nada mejor que una bebida fresca y natural para arrancar el día. Esta receta de jugo verde detox es ideal para el verano: liviana, hidratante y llena de sabor. Perfecta para sumar frutas y verduras de forma simple, se prepara en minutos y ayuda a sentirse más liviano sin complicaciones.

Un jugo verde con la combinación perfecta
En verano, esta receta de jugo verde detox se elige mucho por su efecto refrescante e hidratante.

Rinde: 2 vasos grandes.

Ingredientes para un jugo perfecto

  • 1 manzana verde.

  • 1 pepino chico.

  • 1 puñado grande de espinaca fresca.

  • Jugo de ½ limón.

  • 500 ml de agua fría.

  • 4 cubos de hielo.

  • Opcional: rodaja de jengibre fresco o hojas de menta.

Paso a paso ¡muyFácil!

1. Lavá bien todas las frutas y verduras antes de usarlas.

2. Pelá el pepino si la cáscara está muy dura y cortalo en trozos.

3. Cortá la manzana en cubos, retirando el centro y las semillas.

4. Colocá en la licuadora la manzana, el pepino y la espinaca.

5. Agregá el jugo de limón y el agua bien fría.

6. Sumá los cubos de hielo para lograr un jugo bien refrescante.

7. Licuá durante 1 minuto, hasta obtener una mezcla homogénea.

8. Probá y ajustá con más agua o limón si hace falta.

9. Serví de inmediato para disfrutarlo bien fresco.

Excelente para desintoxicar e hidratar tu cuerpo
Durante el verano, esta receta se consume bien fría para potenciar su frescura natural.

De la cocina a tu mesa

Este jugo verde es un clásico moderno del verano porque combina ingredientes con alto contenido de agua; como dato curioso, el pepino está compuesto en más del 90 % por agua. Para conservarlo, lo ideal es consumirlo recién hecho. Si sobra, guardalo en una botella bien cerrada en la heladera y tomalo dentro de las 12 horas, agitándolo antes de servir para recuperar su textura y sabor natural. ¡Y listo tu jugo verde detox!.

