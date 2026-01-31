Perfecta para el verano, esta ensalada de cuscús se ganará tu corazón

Esta receta de ensalada de cuscús es ideal para el verano : liviana, fresca y muy rendidora. De inspiración mediterránea, combina cuscús hidratado con vegetales y un aderezo simple. Se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— como plato principal liviano, guarnición o para llevar en viandas y picnics. ¡Manos a la obra!

La aliada indiscutida del verano, ensalada de cuscús

La aliada indiscutida del verano, ensalada de cuscús

Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa

1- Colocar el cuscús en un bowl y cubrirlo con el agua caliente o caldo. Tapar y dejar hidratar 5 minutos.

2- Separar los granos con un tenedor y dejar enfriar.

3- Cortar en cubos chicos los tomates, el pepino y el morrón.

4- Picar fina la cebolla morada.

5- Mezclar el cuscús con los vegetales.

6- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

7- Terminar con perejil y menta picados.

La receta del verano, ensalada de cuscús La receta del verano, ensalada de cuscús Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servila fría o a temperatura ambiente. Es perfecta como plato único liviano, acompañamiento de carnes grilladas o para mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran mejor y queda todavía más rica. Ideal para preparar con anticipación y resolver comidas de verano sin complicaciones. ¡A disfrutar!