Perfecta para el verano, esta ensalada de cuscús se ganará tu corazón
Receta de ensalada de cuscús ideal para el verano: fresca, liviana y rendidora, perfecta para viandas, picnics y mesas frías.
Esta receta de ensalada de cuscús es ideal para el verano: liviana, fresca y muy rendidora. De inspiración mediterránea, combina cuscús hidratado con vegetales y un aderezo simple. Se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— como plato principal liviano, guarnición o para llevar en viandas y picnics. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
200 gramos de cuscús (puede ser perlado)
200 ml de agua caliente o caldo suave
2 tomates medianos
1/2 pepino
1/2 cebolla morada
1/2 morrón rojo
Jugo de 1 limón
4 cucharadas de aceite de oliva
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Perejil fresco picado
Hojas de menta fresca (opcional)
Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa
1- Colocar el cuscús en un bowl y cubrirlo con el agua caliente o caldo. Tapar y dejar hidratar 5 minutos.
2- Separar los granos con un tenedor y dejar enfriar.
3- Cortar en cubos chicos los tomates, el pepino y el morrón.
4- Picar fina la cebolla morada.
5- Mezclar el cuscús con los vegetales.
6- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
7- Terminar con perejil y menta picados.
De la cocina a la mesa
Servila fría o a temperatura ambiente. Es perfecta como plato único liviano, acompañamiento de carnes grilladas o para mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran mejor y queda todavía más rica. Ideal para preparar con anticipación y resolver comidas de verano sin complicaciones. ¡A disfrutar!