Presenta:

Tendencias

|

Verano

Perfecta para el verano, esta ensalada de cuscús se ganará tu corazón

Receta de ensalada de cuscús ideal para el verano: fresca, liviana y rendidora, perfecta para viandas, picnics y mesas frías.

Candela Spann

Esta ensalada de cuscús es perfecta para el verano
Shutterstock

Esta receta de ensalada de cuscús es ideal para el verano: liviana, fresca y muy rendidora. De inspiración mediterránea, combina cuscús hidratado con vegetales y un aderezo simple. Se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— como plato principal liviano, guarnición o para llevar en viandas y picnics. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

La aliada indiscutida del verano, ensalada de cuscús
La aliada indiscutida del verano, ensalada de cusc&uacute;s

La aliada indiscutida del verano, ensalada de cuscús

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 200 gramos de cuscús (puede ser perlado)

  • 200 ml de agua caliente o caldo suave

  • 2 tomates medianos

  • 1/2 pepino

  • 1/2 cebolla morada

  • 1/2 morrón rojo

  • Jugo de 1 limón

  • 4 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • Perejil fresco picado

  • Hojas de menta fresca (opcional)

Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa

1- Colocar el cuscús en un bowl y cubrirlo con el agua caliente o caldo. Tapar y dejar hidratar 5 minutos.

2- Separar los granos con un tenedor y dejar enfriar.

3- Cortar en cubos chicos los tomates, el pepino y el morrón.

4- Picar fina la cebolla morada.

5- Mezclar el cuscús con los vegetales.

6- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

7- Terminar con perejil y menta picados.

La receta del verano, ensalada de cuscús
La receta del verano, ensalada de cusc&uacute;s

La receta del verano, ensalada de cuscús

De la cocina a la mesa

Servila fría o a temperatura ambiente. Es perfecta como plato único liviano, acompañamiento de carnes grilladas o para mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran mejor y queda todavía más rica. Ideal para preparar con anticipación y resolver comidas de verano sin complicaciones. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas