El auténtico aperitivo de verano: melón con jamón crudo ¡preparalo fácilmente!
Receta de aperitivo de melón con jamón crudo ideal para el verano: fresca, simple y elegante, perfecta para entradas y picadas.
Esta receta de aperitivo de melón con jamón crudo es un clásico fresco del verano. Simple, elegante y sin cocción, combina el dulzor del melón con el sabor intenso del jamón. Aunque es una preparación tradicional mediterránea, se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— como entrada liviana o picada. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
1 melón mediano bien maduro
150 g de jamón crudo en fetas finas
Pimienta negra a gusto
Opcional: hojas de menta fresca, aceite de oliva suave
Paso a paso para un aperitivo delicioso
1- Cortar el melón en rodajas o cubos medianos, retirando semillas y cáscara.
2- Separar las fetas de jamón crudo.
3- Envolver cada porción de melón con el jamón.
4- Disponer en una fuente o platos individuales.
5- Terminar con pimienta negra recién molida y, si se desea, menta fresca o un hilo de aceite de oliva.
Beneficios del melón
-
Es muy hidratante por su alto contenido de agua.
Aporta pocas calorías y es ideal para el verano.
Es fuente de vitamina C, que fortalece el sistema inmune.
Contribuye a la salud de la piel.
Aporta antioxidantes naturales.
Ayuda a la digestión.
Favorece la función renal.
Aporta potasio, que ayuda al equilibrio de líquidos.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, recién armado, para mantener el contraste entre lo dulce y lo salado. Es ideal como aperitivo antes de una comida, para picadas elegantes o encuentros informales. Liviano, rápido y siempre efectivo, es un clásico que no falla en mesas de verano. Prepararlo es super fácil, y verás que su sabor te cautivará por completo. Sin más ¡a disfrutar!