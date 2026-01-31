Verano: el dique escondido entre sierras que es perfecto para familias que está en Argentina

Un lugar para disfrutar de un espejo de agua rodeado de naturaleza. Te contamos todas las actividades que hay y cómo llegar.

Las vacaciones de verano son ideales para visitar rincones escondidos. Durante esta temporada, la mayoría de argentinos y turistas buscan lugares para afrontar las jornadas de calor intenso que azotan al país y hemos encontrado un dique en Argentina que es perfecto para adultos mayores, turistas, familias y aventureros.

Al norte del país, donde las temperaturas son más altas, hay rincones únicos con opciones para refrescarse y divertirse. Se trata del dique Cabra Corral, ubicado en el sur de la provincia de Salta, dentro del Valle de Lerma, sobre el cauce de los ríos Guachipas y Rosario. Se encuentra a 65 kilómetros de la ciudad de Salta, entre sierras y áreas abiertas.

cabra-corral-a El dique Cabra Corral, ubicado en la provincia de Salta, Argentina Welcome Argentina. Todo lo que tenés que saber sobre este dique Uno de los atractivos de este lugar es la cantidad de actividades que se pueden realizar. En las opciones acuáticas se ofrecen paseos en catamarán, lancha, esquí acuático, windsurf y kayaks. Pero para los amantes de la adrenalina hay propuestas de bungee jumping, tirolesa sobre el agua y zipline.

A su vez, este gran espejo de agua es uno de los más elegidos para la pesca deportiva. Allí habitan especies como pejerrey, bagre, tararira y boga. Se recomienda verificar las zonas de veda específicas y normativas vigentes, porque hay algunas restricciones temporales en sectores Norte y Sur.