Alerta amarilla en Mendoza por tormentas fuertes y granizo: qué departamentos se verán afectados

La tarde y la noche de este jueves llegan con pronóstico de inestabilidad en Mendoza y un aviso preventivo vigente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos puntos de la provincia, con chances de fenómenos localmente severos.

El escenario incluye descargas eléctricas frecuentes, chaparrones concentrados y ráfagas que podrían ser muy fuertes, además de la posibilidad de granizo en algunos sectores.

Según el detalle del SMN, el aviso abarca a Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú dentro del área metropolitana. También se incluye un corredor de montaña: Cordillera de San Carlos y Cordillera de Tunuyán, además de Cordillera de Las Heras, Cordillera de Luján de Cuyo y Cordillera de Tupungato.

En esos sectores, el comportamiento de las tormentas puede ser irregular: algunos puntos podrían tener lluvia breve, mientras que otros podrían enfrentar núcleos más intensos en un lapso corto.

El informe meteorológico advierte por tormentas fuertes y, de manera aislada, episodios severos . Entre los riesgos mencionados aparecen la caída de granizo, la actividad eléctrica marcada, precipitaciones abundantes en períodos reducidos y viento con ráfagas que podrían rozar los 90 km/h. En cuanto al agua acumulada, se estiman valores de entre 20 y 50 milímetros, con la salvedad de que podrían superarse de forma puntual si se forma una celda más intensa sobre una misma zona.

El tramo más sensible de la jornada se concentra hacia el cierre del día. En Mendoza, el calor y la humedad suelen funcionar como combustible para que la inestabilidad gane fuerza cuando baja el sol, y los pronósticos locales anticipan un desmejoramiento en horas de la tarde con mayor probabilidad de tormentas hacia la tarde-noche, sobre todo en el Gran Mendoza y sectores de precordillera y cordillera.

Con este tipo de avisos, el consejo es anticiparse. Si se puede, conviene evitar traslados innecesarios durante el período más inestable y asegurar objetos sueltos en patios, balcones o terrazas. También es importante no obstruir desagües, porque la lluvia intensa en pocos minutos puede generar anegamientos rápidos.