Esta es la receta imbatible de pico de gallo ¡verano a la vista! Una delicia completa
Receta de pico de gallo ideal para el verano: fresca, liviana y llena de sabor, perfecta para acompañar tacos, carnes y picadas.
Esta receta de pico de gallo es un infaltable de la cocina mexicana y un aliado perfecto del verano. Fresca, cruda y llena de sabor, combina tomate, cebolla y cítricos. Se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su simpleza, frescura y versatilidad para acompañar carnes, tacos y platos livianos. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
3 tomates perita maduros
1/2 cebolla morada
Jugo de 1 limón
1 ají picante o jalapeño (opcional)
Cilantro fresco picado
Sal a gusto
Paso a paso para preparar un pico de gallo delicioso
1- Cortar los tomates en cubos chicos, sin semillas.
2- Picar bien fina la cebolla morada.
3- Picar el ají si se utiliza.
4- Colocar todo en un bowl.
5- Agregar el jugo de limón, el cilantro y la sal.
6- Mezclar suavemente y dejar reposar 10 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
Servilo fresco, apenas reposado, para que los sabores se integren sin perder textura. Es ideal para acompañar tacos, carnes a la parrilla, pescados o como salsa para picadas. Simple, vibrante y liviano, suma frescura a cualquier comida de verano o encuentro informal. Preparar esta delicia es super sencillo ¡ahora, a disfrutar!