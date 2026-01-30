Presenta:

Esta es la receta imbatible de pico de gallo ¡verano a la vista! Una delicia completa

Receta de pico de gallo ideal para el verano: fresca, liviana y llena de sabor, perfecta para acompañar tacos, carnes y picadas.

Candela Spann

Pico de gallo, tu aliado para el verano
Shutterstock

Esta receta de pico de gallo es un infaltable de la cocina mexicana y un aliado perfecto del verano. Fresca, cruda y llena de sabor, combina tomate, cebolla y cítricos. Se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su simpleza, frescura y versatilidad para acompañar carnes, tacos y platos livianos. ¡Manos a la obra!

Pico de gallo, una delicia perfecta para el verano
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 3 tomates perita maduros

  • 1/2 cebolla morada

  • Jugo de 1 limón

  • 1 ají picante o jalapeño (opcional)

  • Cilantro fresco picado

  • Sal a gusto

Paso a paso para preparar un pico de gallo delicioso

1- Cortar los tomates en cubos chicos, sin semillas.

2- Picar bien fina la cebolla morada.

3- Picar el ají si se utiliza.

4- Colocar todo en un bowl.

5- Agregar el jugo de limón, el cilantro y la sal.

6- Mezclar suavemente y dejar reposar 10 minutos antes de servir.

Este verano está perfecto para preparar pico de gallo
De la cocina a la mesa

Servilo fresco, apenas reposado, para que los sabores se integren sin perder textura. Es ideal para acompañar tacos, carnes a la parrilla, pescados o como salsa para picadas. Simple, vibrante y liviano, suma frescura a cualquier comida de verano o encuentro informal. Preparar esta delicia es super sencillo ¡ahora, a disfrutar!

