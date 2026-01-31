Antipasto italiano, una picada para elaborar en el verano argentino
Receta de antipasto italiano, clásico de Italia, ideal para el verano argentino por su frescura, color y sabor.
Esta receta de antipasto italiano es un clásico de Italia, pensado para abrir comidas y compartir. Aunque es parte de la tradición italiana, se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— por ser fresco, colorido y sin cocción. Una picada también ideal para entradas o mesas frías, combina vegetales, encurtidos y sabores intensos.
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 6 porciones)
-
1 berenjena grande
1 zucchini grande
1 morrón rojo
1 morrón amarillo
2 tomates
2 dientes de ajo
100 ml de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de vino
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Orégano seco a gusto
Hojas de albahaca fresca
Paso a paso para preparar un antipasto delicioso, la picada perfecta
1- Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas o tiras.
2- Asar o grillar las verduras hasta que estén tiernas y doradas.
3- Cortar los morrones en tiras y pelarlos si es necesario.
4- Cortar los tomates en cubos.
5- Picar fino el ajo.
6- Colocar todo en un bowl grande.
7- Condimentar con el aceite de oliva, el vinagre, la sal, la pimienta y el orégano.
8- Mezclar bien y dejar reposar en frío al menos 1 hora.
9- Terminar con albahaca fresca.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío o a temperatura ambiente, acompañado de pan fresco o tostado. Es ideal como entrada, para picadas o para acompañar carnes frías y quesos. Con el reposo, los sabores se intensifican y queda todavía más rico, perfecto para disfrutar en el verano argentino. Una vez listo, solo queda disfrutar.