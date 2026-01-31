Presenta:

Antipasto italiano, una picada para elaborar en el verano argentino

Receta de antipasto italiano, clásico de Italia, ideal para el verano argentino por su frescura, color y sabor.

Candela Spann

Antipasto italiano, la receta estrella del verano
Pixabay

Esta receta de antipasto italiano es un clásico de Italia, pensado para abrir comidas y compartir. Aunque es parte de la tradición italiana, se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— por ser fresco, colorido y sin cocción. Una picada también ideal para entradas o mesas frías, combina vegetales, encurtidos y sabores intensos.

Una auténtica delicia de verano, antipasto italiano
Una aut&eacute;ntica delicia de verano, antipasto italiano

Una auténtica delicia de verano, antipasto italiano

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 1 berenjena grande

  • 1 zucchini grande

  • 1 morrón rojo

  • 1 morrón amarillo

  • 2 tomates

  • 2 dientes de ajo

  • 100 ml de aceite de oliva

  • 2 cucharadas de vinagre de vino

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • Orégano seco a gusto

  • Hojas de albahaca fresca

Paso a paso para preparar un antipasto delicioso, la picada perfecta

1- Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas o tiras.

2- Asar o grillar las verduras hasta que estén tiernas y doradas.

3- Cortar los morrones en tiras y pelarlos si es necesario.

4- Cortar los tomates en cubos.

5- Picar fino el ajo.

6- Colocar todo en un bowl grande.

7- Condimentar con el aceite de oliva, el vinagre, la sal, la pimienta y el orégano.

8- Mezclar bien y dejar reposar en frío al menos 1 hora.

9- Terminar con albahaca fresca.

Perfecto para el verano es este antipasto italiano
Perfecto para el verano es este antipasto italiano

Perfecto para el verano es este antipasto italiano

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío o a temperatura ambiente, acompañado de pan fresco o tostado. Es ideal como entrada, para picadas o para acompañar carnes frías y quesos. Con el reposo, los sabores se intensifican y queda todavía más rico, perfecto para disfrutar en el verano argentino. Una vez listo, solo queda disfrutar.

