Cuando llega el frío, los mosquitos desaparecen: qué ocurre realmente con ellos

En verano resulta casi imposible ignorarlos. Aparecen al atardecer, zumban cerca del oído y dejan picaduras que pican durante horas. Los mosquitos se vuelven protagonistas inevitables de los días cálidos. Pero cuando el clima cambia y las temperaturas comienzan a caer, su presencia se reduce de forma drástica.

De pronto parecen haberse esfumado. Esa desaparición aparente despierta una duda que muchos se hacen cada año: ¿dónde se meten cuando llega el invierno ? La explicación está en su forma de adaptarse al ambiente. Estos insectos dependen fuertemente de la temperatura para mantenerse activos. Cuando el frío se instala, su metabolismo se vuelve mucho más lento y gran parte de su actividad se detiene. No es que desaparezcan del todo. En realidad, atraviesan una etapa de reposo que les permite resistir hasta que vuelven las condiciones favorables.

La vida de un mosquito adulto suele ser breve. En condiciones normales puede durar entre diez y treinta días. Sin embargo, ese tiempo no es igual para todos. Factores como la especie, la disponibilidad de alimento, la humedad del ambiente e incluso la estación del año influyen en su supervivencia.

Las hembras tienen una ventaja clave frente a los machos. Son capaces de atravesar periodos largos de inactividad cuando el clima se vuelve adverso . Durante esa etapa disminuyen su actividad y permanecen escondidas, prácticamente inmóviles, mientras esperan el regreso del calor.

Antes de refugiarse, además, su organismo se prepara para resistir. Acumulan reservas energéticas que les permiten mantenerse durante meses sin alimentarse con normalidad. Gracias a este proceso pueden atravesar gran parte del invierno sin necesidad de buscar sangre ni agua.

Los lugares donde se esconden

Para sobrevivir al frío, los mosquitos necesitan encontrar espacios protegidos. Buscan ambientes donde la temperatura no caiga demasiado y donde exista cierta humedad. Estos refugios pueden encontrarse tanto en entornos naturales como en áreas urbanas.

Entre los escondites más comunes aparecen cavidades de árboles, alcantarillas, grietas en construcciones o rincones húmedos donde el viento y el frío no llegan con fuerza. Las zonas cercanas a agua estancada también son importantes, porque allí pueden completar parte de su ciclo reproductivo.

mosquito Por el verano húmedo que tuvo Mendoza, los mosquitos han sigo el tema del momento en este comienzo del 2026. Shutterstock

En esos lugares permanecen durante semanas o incluso meses. La actividad se reduce al mínimo, como si el insecto quedara en pausa. Cuando la temperatura comienza a subir nuevamente, el ciclo se reactiva y los mosquitos vuelven a moverse con normalidad.

Por qué a veces aparecen incluso en invierno

Aunque el frío limita su presencia en el exterior, eso no significa que no puedan aparecer durante el invierno. En algunos casos siguen activos si encuentran un ambiente que les resulte favorable.

Los mosquitos tienen dificultades para sobrevivir cuando la temperatura baja de los diez grados. Sin embargo, si se encuentran dentro de un espacio cerrado con calefacción y con acceso a agua, pueden continuar su ciclo sin grandes problemas. Por eso no es raro que en algunas casas aparezca alguno incluso en pleno invierno.

Basta con un pequeño recipiente con agua o un ambiente cálido para que encuentren condiciones adecuadas. En esos casos, el frío del exterior deja de ser un obstáculo.

Así, el misterio queda resuelto: los mosquitos no desaparecen cuando llega el invierno. Simplemente esperan. Permanecen ocultos, reducen su actividad y resisten hasta que el clima vuelve a ser cálido. Cuando eso ocurre, el ciclo natural se pone nuevamente en marcha y los insectos regresan a los jardines, las calles y, por supuesto, a las noches de verano.