Esta es una comida de verano perfecta: fainá casera ¡caliente, natural o fría!

Esta receta de fainá es un clásico infaltable de la mesa argentina, ideal para el verano por su simpleza y versatilidad. De origen italiano pero adoptada como propia, se disfruta sola, como aperitivo o acompañando una buena pizza . Crocante por fuera, tierna por dentro, es una preparación sencilla que atraviesa generaciones y funciona todo el año. ¡Manos a la obra!

Prepará esta deliciosa fainá casera durante el verano argentino

1- Colocar la harina de garbanzo en un bowl grande.

2- Agregar de a poco el agua, mezclando bien para evitar grumos.

3- Incorporar la sal, la pimienta y la mitad del aceite de oliva.

4- Dejar reposar la mezcla 30 minutos.

5- Precalentar el horno fuerte y aceitar una pizzera con el resto del aceite.

6- Volcar la mezcla y distribuir de manera pareja.

7- Hornear hasta que esté dorada y crocante en los bordes.

De la cocina a la mesa

Servila caliente o tibia, sola o acompañando una porción de pizza, como manda la tradición. También funciona cortada en cuadrados para picadas informales o mesas de verano. Simple, rendidora y sabrosa, es una de esas recetas que nunca pasan de moda.