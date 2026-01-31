Esta es una comida de verano perfecta: fainá casera ¡caliente, natural o fría!
Receta de fainá clásica, emblema de la cocina argentina, ideal para el verano como aperitivo, picada o compañera infaltable de la pizza.
Esta receta de fainá es un clásico infaltable de la mesa argentina, ideal para el verano por su simpleza y versatilidad. De origen italiano pero adoptada como propia, se disfruta sola, como aperitivo o acompañando una buena pizza. Crocante por fuera, tierna por dentro, es una preparación sencilla que atraviesa generaciones y funciona todo el año. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 1 fainá grande, de 6 a 8 porciones)
250 gramos de harina de garbanzo
750 ml de agua
80 ml de aceite de oliva
1 cucharadita de sal
Pimienta negra a gusto
Opcional: romero fresco, cebolla en pluma fina
Paso a paso para preparar una fainá deliciosa
1- Colocar la harina de garbanzo en un bowl grande.
2- Agregar de a poco el agua, mezclando bien para evitar grumos.
3- Incorporar la sal, la pimienta y la mitad del aceite de oliva.
4- Dejar reposar la mezcla 30 minutos.
5- Precalentar el horno fuerte y aceitar una pizzera con el resto del aceite.
6- Volcar la mezcla y distribuir de manera pareja.
7- Hornear hasta que esté dorada y crocante en los bordes.
De la cocina a la mesa
Servila caliente o tibia, sola o acompañando una porción de pizza, como manda la tradición. También funciona cortada en cuadrados para picadas informales o mesas de verano. Simple, rendidora y sabrosa, es una de esas recetas que nunca pasan de moda.