Esta es una comida de verano perfecta: fainá casera ¡caliente, natural o fría!

Receta de fainá clásica, emblema de la cocina argentina, ideal para el verano como aperitivo, picada o compañera infaltable de la pizza.

Candela Spann

Acompañá tus cenas de verano con esta deliciosa fainá casera
Esta receta de fainá es un clásico infaltable de la mesa argentina, ideal para el verano por su simpleza y versatilidad. De origen italiano pero adoptada como propia, se disfruta sola, como aperitivo o acompañando una buena pizza. Crocante por fuera, tierna por dentro, es una preparación sencilla que atraviesa generaciones y funciona todo el año. ¡Manos a la obra!

Prepará esta deliciosa fainá casera durante el verano argentino

Ingredientes (rinde 1 fainá grande, de 6 a 8 porciones)

  • 250 gramos de harina de garbanzo

  • 750 ml de agua

  • 80 ml de aceite de oliva

  • 1 cucharadita de sal

  • Pimienta negra a gusto

  • Opcional: romero fresco, cebolla en pluma fina

Paso a paso para preparar una fainá deliciosa

1- Colocar la harina de garbanzo en un bowl grande.

2- Agregar de a poco el agua, mezclando bien para evitar grumos.

3- Incorporar la sal, la pimienta y la mitad del aceite de oliva.

4- Dejar reposar la mezcla 30 minutos.

5- Precalentar el horno fuerte y aceitar una pizzera con el resto del aceite.

6- Volcar la mezcla y distribuir de manera pareja.

7- Hornear hasta que esté dorada y crocante en los bordes.

Una delicia de verano, fainá casera

De la cocina a la mesa

Servila caliente o tibia, sola o acompañando una porción de pizza, como manda la tradición. También funciona cortada en cuadrados para picadas informales o mesas de verano. Simple, rendidora y sabrosa, es una de esas recetas que nunca pasan de moda.

