La receta definitiva de verano: ensalada thai de mango verde ¡una exquisitez!
Receta de ensalada thai de mango verde ideal para el verano: fresca, crocante y llena de sabores intensos, perfecta para días de calor.
Esta receta de ensalada thai de mango verde es fresca, vibrante y perfecta para el verano. De origen tailandés, combina el mango verde con sabores ácidos, dulces y picantes. Aunque es un clásico del sudeste asiático, se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su frescura y carácter ligero. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
2 mangos verdes grandes
1 zanahoria mediana
1/2 cebolla morada
1 puñado de maní tostado
1 ají picante (opcional)
Hojas de cilantro fresco
Para el aderezo
Jugo de 2 limones
2 cucharadas de salsa de pescado o salsa de soja
1 cucharada de azúcar o azúcar mascabo
1 cucharada de aceite neutro
Paso a paso para preparar una ensalada deliciosa
1- Pelar y rallar el mango verde en tiras finas.
2- Rallar la zanahoria y cortar fina la cebolla morada.
3- Picar el ají si se usa.
4- Colocar todo en un bowl grande.
5- Preparar el aderezo mezclando el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar y el aceite.
6- Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar bien.
7- Terminar con maní tostado y cilantro fresco.
De la cocina a la mesa
Servila bien fresca, apenas preparada, para mantener el crocante y la intensidad de sabores. Es ideal como entrada, guarnición de carnes o pescados, o como plato liviano. Refrescante, exótica y muy aromática, funciona perfecto para los días de calor y comidas al aire libre. Prepararla es super sencillo, es económica y perfecta para consumir durante el verano argentino. ¡A disfrutar!