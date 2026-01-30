Presenta:

Tendencias

|

Verano

La receta definitiva de verano: ensalada thai de mango verde ¡una exquisitez!

Receta de ensalada thai de mango verde ideal para el verano: fresca, crocante y llena de sabores intensos, perfecta para días de calor.

Candela Spann

Delicia de verano, ensalada thai de mango verde
Shutterstock

Esta receta de ensalada thai de mango verde es fresca, vibrante y perfecta para el verano. De origen tailandés, combina el mango verde con sabores ácidos, dulces y picantes. Aunque es un clásico del sudeste asiático, se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su frescura y carácter ligero. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Ingredientes de comida de verano, ensalada thai de mango verde
Ingredientes de comida de verano, ensalada thai de mango verde

Ingredientes de comida de verano, ensalada thai de mango verde

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 2 mangos verdes grandes

  • 1 zanahoria mediana

  • 1/2 cebolla morada

  • 1 puñado de maní tostado

  • 1 ají picante (opcional)

  • Hojas de cilantro fresco

Para el aderezo

  • Jugo de 2 limones

  • 2 cucharadas de salsa de pescado o salsa de soja

  • 1 cucharada de azúcar o azúcar mascabo

  • 1 cucharada de aceite neutro

Paso a paso para preparar una ensalada deliciosa

1- Pelar y rallar el mango verde en tiras finas.

2- Rallar la zanahoria y cortar fina la cebolla morada.

3- Picar el ají si se usa.

4- Colocar todo en un bowl grande.

5- Preparar el aderezo mezclando el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar y el aceite.

6- Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar bien.

7- Terminar con maní tostado y cilantro fresco.

Esta será una aliada para el verano, ensalada thai de mango verde
Esta ser&aacute; una aliada para el verano, ensalada thai de mango verde

Esta será una aliada para el verano, ensalada thai de mango verde

De la cocina a la mesa

Servila bien fresca, apenas preparada, para mantener el crocante y la intensidad de sabores. Es ideal como entrada, guarnición de carnes o pescados, o como plato liviano. Refrescante, exótica y muy aromática, funciona perfecto para los días de calor y comidas al aire libre. Prepararla es super sencillo, es económica y perfecta para consumir durante el verano argentino. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas