La receta definitiva de verano: ensalada thai de mango verde ¡una exquisitez!

Esta receta de ensalada thai de mango verde es fresca, vibrante y perfecta para el verano . De origen tailandés, combina el mango verde con sabores ácidos, dulces y picantes. Aunque es un clásico del sudeste asiático, se disfruta muchísimo en el verano argentino, y durante todo el año, por su frescura y carácter ligero. ¡Manos a la obra!

Ingredientes de comida de verano, ensalada thai de mango verde

2 cucharadas de salsa de pescado o salsa de soja

Paso a paso para preparar una ensalada deliciosa

1- Pelar y rallar el mango verde en tiras finas.

2- Rallar la zanahoria y cortar fina la cebolla morada.

3- Picar el ají si se usa.

4- Colocar todo en un bowl grande.

5- Preparar el aderezo mezclando el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar y el aceite.

6- Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar bien.

7- Terminar con maní tostado y cilantro fresco.

Esta será una aliada para el verano, ensalada thai de mango verde

De la cocina a la mesa

Servila bien fresca, apenas preparada, para mantener el crocante y la intensidad de sabores. Es ideal como entrada, guarnición de carnes o pescados, o como plato liviano. Refrescante, exótica y muy aromática, funciona perfecto para los días de calor y comidas al aire libre. Prepararla es super sencillo, es económica y perfecta para consumir durante el verano argentino. ¡A disfrutar!