La ensalada definitiva de verano: panzanella, un clásico italiano imbatible

Esta receta de panzanella es un clásico italiano del verano : fresca, rústica y llena de sabor. Aprovecha pan del día anterior y lo combina con tomate, vegetales y buen aceite de oliva. Es ideal como plato principal liviano o guarnición, una ensalada perfecta para mesas de calor y comidas al aire libre, simple y rendidora.

Una ensalada aliada para el verano argentino

2 cucharadas de vinagre de vino o aceto

1- Cortar el pan en cubos grandes y, si está muy duro, humedecerlo apenas con agua y escurrir.

2- Cortar los tomates en gajos o cubos medianos.

3- Pelar y cortar el pepino en rodajas o cubos.

4- Filetear fina la cebolla morada.

5- Colocar todos los ingredientes en un bowl grande.

6- Condimentar con el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta.

7- Mezclar suavemente y sumar la albahaca fresca justo antes de servir.

8- Dejar reposar 15–20 minutos para que el pan absorba los sabores.

Una ensalada de verano perfecta Una ensalada de verano perfecta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servila a temperatura ambiente o apenas fresca. Es ideal como plato único liviano o acompañamiento de carnes y pescados grillados. Con el reposo, el pan se impregna del jugo del tomate y el aceite, logrando una ensalada sabrosa, rústica y bien veraniega. Prepararla es super sencillo, lo único que necesitás es seguir los pasos y nuestras recomendaciones. Ahora ¡a disfrutar!