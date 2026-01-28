La ensalada definitiva de verano: panzanella, un clásico italiano imbatible
Receta de panzanella ideal para el verano: fresca, rústica y rendidora, perfecta para aprovechar pan y tomates en días de calor.
Esta receta de panzanella es un clásico italiano del verano: fresca, rústica y llena de sabor. Aprovecha pan del día anterior y lo combina con tomate, vegetales y buen aceite de oliva. Es ideal como plato principal liviano o guarnición, una ensalada perfecta para mesas de calor y comidas al aire libre, simple y rendidora.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
300 gramos de pan rústico del día anterior
500 gramos de tomates maduros
1 pepino mediano
1/2 cebolla morada
60 ml de aceite de oliva extra virgen
2 cucharadas de vinagre de vino o aceto
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Hojas de albahaca fresca
Paso a paso para preparar una ensalada exquisita
1- Cortar el pan en cubos grandes y, si está muy duro, humedecerlo apenas con agua y escurrir.
2- Cortar los tomates en gajos o cubos medianos.
3- Pelar y cortar el pepino en rodajas o cubos.
4- Filetear fina la cebolla morada.
5- Colocar todos los ingredientes en un bowl grande.
6- Condimentar con el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta.
7- Mezclar suavemente y sumar la albahaca fresca justo antes de servir.
8- Dejar reposar 15–20 minutos para que el pan absorba los sabores.
De la cocina a la mesa
Servila a temperatura ambiente o apenas fresca. Es ideal como plato único liviano o acompañamiento de carnes y pescados grillados. Con el reposo, el pan se impregna del jugo del tomate y el aceite, logrando una ensalada sabrosa, rústica y bien veraniega. Prepararla es super sencillo, lo único que necesitás es seguir los pasos y nuestras recomendaciones. Ahora ¡a disfrutar!