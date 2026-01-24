Presenta:

Te resolvemos las comidas de verano: ensalada de melón, queso, pepino y oliva

Receta ideal para el verano: ensalada de melón con queso feta, pepino y oliva, fresca, liviana y lista en pocos minutos.

Candela Spann

Tu aliada para el verano, una ensalada perfecta
Shutterstock

Esta receta fresca es perfecta para el verano, cuando el cuerpo pide platos livianos, hidratantes y llenos de sabor. El melón aporta dulzura natural, el queso feta suma carácter, el pepino refresca y la oliva equilibra todo con un toque suave. Ideal para comidas rápidas, entradas livianas o acompañar almuerzos al aire libre. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 2 tazas de melón en cubos

  • 1 pepino mediano

  • 120 g de queso feta

  • 2 cucharadas de aceitunas verdes o negras, en rodajas

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: hojas de menta fresca

Paso a paso para crear una ensalada perfecta

1- Cortar el melón en cubos medianos y colocarlos en una ensaladera.

2- Pelar y cortar el pepino en rodajas finas o cubos y sumarlo.

3- Desmenuzar el queso feta con las manos y agregarlo a la preparación.

4- Incorporar las aceitunas cortadas en rodajas.

5- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

6- Mezclar suavemente y, si se desea, sumar menta fresca picada.

De la cocina a la mesa

Servila bien fría para resaltar la frescura del melón y el contraste con el queso. Es ideal como entrada, plato liviano o acompañamiento de carnes blancas o pescados. Preparala justo antes de servir para conservar la textura y el sabor de cada ingrediente. Con este paso a paso super sencillo, te será fácil ganarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!

