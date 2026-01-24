Te resolvemos las comidas de verano: ensalada de melón, queso, pepino y oliva

Esta receta fresca es perfecta para el verano , cuando el cuerpo pide platos livianos, hidratantes y llenos de sabor. El melón aporta dulzura natural, el queso feta suma carácter, el pepino refresca y la oliva equilibra todo con un toque suave. Ideal para comidas rápidas, entradas livianas o acompañar almuerzos al aire libre. ¡Manos a la obra!

1- Cortar el melón en cubos medianos y colocarlos en una ensaladera.

2 cucharadas de aceitunas verdes o negras, en rodajas

2- Pelar y cortar el pepino en rodajas finas o cubos y sumarlo.

3- Desmenuzar el queso feta con las manos y agregarlo a la preparación.

4- Incorporar las aceitunas cortadas en rodajas.

5- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

6- Mezclar suavemente y, si se desea, sumar menta fresca picada.

Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servila bien fría para resaltar la frescura del melón y el contraste con el queso. Es ideal como entrada, plato liviano o acompañamiento de carnes blancas o pescados. Preparala justo antes de servir para conservar la textura y el sabor de cada ingrediente. Con este paso a paso super sencillo, te será fácil ganarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!