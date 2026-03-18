Con solo 4 ingredientes prepará esta receta de tonkatsu y sorprendé

Esta receta es ideal para quienes disfrutan probar sabores distintos sin complicarse demasiado en la cocina. Este platos salado muy simple que vale la pena preparar. El tonkatsu es un clásico japonés: crujiente por fuera, jugoso por dentro y perfecto para una comida diferente. ¡Vamos a la receta !.

Esta receta se popularizó en restaurantes japoneses a fines del siglo XIX.

1- Secá los bifes de cerdo con papel de cocina y salpimentá a gusto.

2- Colocá la harina de trigo en un plato, batí los huevos en un bol y poné el pan rallado en otro recipiente para preparar el rebozado.

3- Pasá cada bife primero por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

4- Calentá abundante aceite en una sartén a fuego medio.

5- Freí los bifes rebozados durante unos minutos de cada lado hasta que queden dorados y crocantes.

6- Retirá el tonkatsu y colocalo sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

7-Cortá el tonkatsu en tiras para servirlo al estilo tradicional.

8- Serví caliente acompañado de arroz, ensalada o alguna salsa agridulce.

Con una cocción súper rápida En algunas versiones modernas, esta receta también se prepara con pollo en lugar de cerdo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El tonkatsu es una de esas preparaciones que demuestran que una receta simple puede tener un resultado espectacular. Con pocos ingredientes y un rebozado crocante, este plato se volvió uno de los más populares de la cocina japonesa. En casa podés adaptar esta receta fácilmente, acompañándolo con arroz blanco, ensalada fresca o incluso dentro de un sándwich. Si querés conservarlo, guardá el tonkatsu en la heladera dentro de un recipiente hermético por uno o dos días y calentarlo nuevamente en horno para recuperar su textura crocante. ¡Y listo!.