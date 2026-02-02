Bacalao al ajoarriero tradicional: receta española ideal para ocasiones especiales

Esta receta de bacalao al ajoarriero es un clásico de la gastronomía española, especialmente del norte del país. Combina bacalao desalado con ajo, pimientos y tomate , logrando una receta sabrosa, reconfortante y llena de tradición, ideal para disfrutar en cualquier ocasión especial.

Esta receta de bacalao al ajoarriero tiene variantes regionales según la zona de España donde se prepare.

1- Cortar el bacalao desalado en trozos medianos y reservar.

2- Pelar y picar finamente los dientes de ajo y la cebolla.

3- Cortar el pimiento rojo en tiras finas y rallar los tomates.

4- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.

5- Dorar suavemente los ajos, cuidando que no se quemen.

6- Agregar la cebolla y el pimiento, y cocinar hasta que estén tiernos.

7- Incorporar el tomate rallado y la hoja de laurel, y cocinar hasta que la salsa reduzca.

8- Añadir el pimentón dulce y el picante, mezclar rápidamente.

9- Incorporar el bacalao, cocinar a fuego bajo durante 5 a 7 minutos, moviendo la sartén.

10- Ajustar sal y pimienta, retirar del fuego y servir caliente.

El nombre ajoarriero proviene de los antiguos arrieros que difundieron esta receta durante sus viajes.

De la cocina a la mesa

El bacalao al ajoarriero es una preparación que destaca por su sencillez y profundidad de sabor. Esta receta demuestra cómo ingredientes básicos pueden transformarse en un plato lleno de carácter y tradición. El punto justo de cocción del bacalao es clave para lograr una textura jugosa y delicada. Además, la salsa resulta ideal para acompañar con pan y aprovechar cada bocado. Es una receta perfecta tanto para una comida familiar como para una ocasión especial, ya que combina historia, sabor y una presentación atractiva. Sin duda, es un plato que nunca pasa de moda y siempre conquista. ¡A disfrutar!