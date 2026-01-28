Conejo en salmorejo: receta típica de la cocina canaria

Esta receta de conejo en salmorejo es un plato tradicional lleno de carácter y sabor, típico de la cocina canaria. Se basa en marinar el conejo con especias, ajo y vino, logrando una carne tierna y aromática, ideal para quienes disfrutan de preparaciones caseras con identidad y larga tradición culinaria.

El marinado prolongado es clave en esta receta tradicional.

El marinado prolongado es clave en esta receta tradicional.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Limpiar el conejo y cortarlo en presas medianas.

2- Pelar los ajos y machacarlos en un mortero con sal, comino, orégano y pimentón.

3- Agregar el vino blanco y el vinagre, mezclando bien.

4- Colocar el conejo en un bol amplio y cubrirlo con el adobo.

5- Añadir las hojas de laurel y dejar marinar durante al menos 4 horas, preferentemente de un día para otro.

6- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande o cazuela.

7- Dorar las presas de conejo por todos sus lados.

8- Incorporar el adobo y cocinar a fuego medio durante 35 minutos, hasta que la carne esté tierna.

9- Ajustar sal y pimienta si es necesario.

10- Servir caliente.

En muchas familias, esta receta se prepara para celebraciones especiales. En muchas familias, esta receta se prepara para celebraciones especiales. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El conejo en salmorejo es una receta que destaca por su sabor intenso y su preparación cuidadosa, donde el marinado cumple un rol fundamental. El uso de especias y vino logra una carne jugosa, bien condimentada y llena de aroma. Esta receta es ideal para comidas especiales o para quienes desean explorar platos tradicionales con historia. Puede acompañarse con papas, ensaladas o pan para aprovechar la salsa. Preparar este plato en casa permite respetar los tiempos y obtener un resultado auténtico, manteniendo viva una receta que se transmite de generación en generación y que sigue conquistando paladares. ¡A disfrutar!