Conejo en salmorejo: receta típica de la cocina canaria
Prepara esta receta paso a paso de conejo en salmorejo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de conejo en salmorejo es un plato tradicional lleno de carácter y sabor, típico de la cocina canaria. Se basa en marinar el conejo con especias, ajo y vino, logrando una carne tierna y aromática, ideal para quienes disfrutan de preparaciones caseras con identidad y larga tradición culinaria.
Ingredientes para un conejo en salmorejo perfecto
Rinde 4 porciones.
- Conejo troceado: 1,5 kg.
- Ajos: 6 dientes.
- Vino blanco seco: 200 ml.
- Vinagre de vino: 2 cucharadas.
- Pimentón dulce: 1 cucharada.
- Comino molido: 1 cucharadita.
- Orégano seco: 1 cucharadita.
- Laurel: 2 hojas.
- Aceite de oliva: 6 cucharadas.
- Sal: A gusto.
- Pimienta: A gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpiar el conejo y cortarlo en presas medianas.
2- Pelar los ajos y machacarlos en un mortero con sal, comino, orégano y pimentón.
3- Agregar el vino blanco y el vinagre, mezclando bien.
4- Colocar el conejo en un bol amplio y cubrirlo con el adobo.
5- Añadir las hojas de laurel y dejar marinar durante al menos 4 horas, preferentemente de un día para otro.
6- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande o cazuela.
7- Dorar las presas de conejo por todos sus lados.
8- Incorporar el adobo y cocinar a fuego medio durante 35 minutos, hasta que la carne esté tierna.
9- Ajustar sal y pimienta si es necesario.
10- Servir caliente.
De la cocina a la mesa
El conejo en salmorejo es una receta que destaca por su sabor intenso y su preparación cuidadosa, donde el marinado cumple un rol fundamental. El uso de especias y vino logra una carne jugosa, bien condimentada y llena de aroma. Esta receta es ideal para comidas especiales o para quienes desean explorar platos tradicionales con historia. Puede acompañarse con papas, ensaladas o pan para aprovechar la salsa. Preparar este plato en casa permite respetar los tiempos y obtener un resultado auténtico, manteniendo viva una receta que se transmite de generación en generación y que sigue conquistando paladares. ¡A disfrutar!