Conejo en salmorejo: receta típica de la cocina canaria

Prepara esta receta paso a paso de conejo en salmorejo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

Esta receta es una de las más representativas de las Islas Canarias.

Shutterstock

Esta receta de conejo en salmorejo es un plato tradicional lleno de carácter y sabor, típico de la cocina canaria. Se basa en marinar el conejo con especias, ajo y vino, logrando una carne tierna y aromática, ideal para quienes disfrutan de preparaciones caseras con identidad y larga tradición culinaria.

El marinado prolongado es clave en esta receta tradicional.
Ingredientes para un conejo en salmorejo perfecto

Rinde 4 porciones.

  • Conejo troceado: 1,5 kg.
  • Ajos: 6 dientes.
  • Vino blanco seco: 200 ml.
  • Vinagre de vino: 2 cucharadas.
  • Pimentón dulce: 1 cucharada.
  • Comino molido: 1 cucharadita.
  • Orégano seco: 1 cucharadita.
  • Laurel: 2 hojas.
  • Aceite de oliva: 6 cucharadas.
  • Sal: A gusto.
  • Pimienta: A gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Limpiar el conejo y cortarlo en presas medianas.

2- Pelar los ajos y machacarlos en un mortero con sal, comino, orégano y pimentón.

3- Agregar el vino blanco y el vinagre, mezclando bien.

4- Colocar el conejo en un bol amplio y cubrirlo con el adobo.

5- Añadir las hojas de laurel y dejar marinar durante al menos 4 horas, preferentemente de un día para otro.

6- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande o cazuela.

7- Dorar las presas de conejo por todos sus lados.

8- Incorporar el adobo y cocinar a fuego medio durante 35 minutos, hasta que la carne esté tierna.

9- Ajustar sal y pimienta si es necesario.

10- Servir caliente.

En muchas familias, esta receta se prepara para celebraciones especiales.
De la cocina a la mesa

El conejo en salmorejo es una receta que destaca por su sabor intenso y su preparación cuidadosa, donde el marinado cumple un rol fundamental. El uso de especias y vino logra una carne jugosa, bien condimentada y llena de aroma. Esta receta es ideal para comidas especiales o para quienes desean explorar platos tradicionales con historia. Puede acompañarse con papas, ensaladas o pan para aprovechar la salsa. Preparar este plato en casa permite respetar los tiempos y obtener un resultado auténtico, manteniendo viva una receta que se transmite de generación en generación y que sigue conquistando paladares. ¡A disfrutar!

