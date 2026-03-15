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Receta paso a paso de cookies de avena con chips de chocolate

Receta de cookies de avena con chips, galletitas caseras crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar el mate o la merienda.

Candela Spann

Receta de cookies de avena con chips

Receta de cookies de avena con chips

Shutterstock

Esta receta de cookies de avena con chips es perfecta para preparar algo dulce, casero y muy fácil. La avena aporta textura y sabor, mientras que los chips de chocolate hacen que cada galleta sea irresistible. Es una opción ideal para la merienda, para acompañar el mate o para obtener exquisiteces caseras. ¡A cocinar!

Cookies de avena con chips caseras
Cookies de avena con chips caseras

Cookies de avena con chips caseras

Ingredientes (rinde 16 cookies)

  • Avena arrollada — 200 gramos

  • Harina de trigo — 120 gramos

  • Azúcar mascabo o azúcar rubia — 140 gramos

  • Manteca — 120 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Chips de chocolate — 120 gramos

  • Polvo de hornear — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 gramos

  • Sal — 2 gramos

Paso a paso para crear cookies de avena con chips deliciosas

1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa para horno con papel manteca.

2- En un bowl mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.

3- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Incorporar la avena, la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea para las cookies.

6- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos bien en la masa.

7- Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas en la placa, dejando espacio entre cada cookie.

8- Aplastar ligeramente cada bolita con la mano o una cuchara.

9- Hornear durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén dorados.

10- Dejar enfriar antes de retirar las cookies de avena con chips de la placa.

Receta fácil de cookies de avena con chips
Receta f&aacute;cil de cookies de avena con chips

Receta fácil de cookies de avena con chips

De la cocina a la mesa

Las cookies de avena con chips son una opción perfecta para preparar galletitas caseras simples y llenas de sabor. Esta receta combina la textura rústica de la avena con el dulzor de los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal. Además, son muy fáciles de hacer y se preparan con ingredientes que generalmente ya están en casa. Las cookies quedan crocantes por fuera y ligeramente húmedas por dentro, así que se ganan el corazón de todos. ¡A disfrutar!

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