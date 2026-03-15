Receta paso a paso de cookies de avena con chips de chocolate
Receta de cookies de avena con chips, galletitas caseras crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar el mate o la merienda.
Esta receta de cookies de avena con chips es perfecta para preparar algo dulce, casero y muy fácil. La avena aporta textura y sabor, mientras que los chips de chocolate hacen que cada galleta sea irresistible. Es una opción ideal para la merienda, para acompañar el mate o para obtener exquisiteces caseras. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 16 cookies)
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Avena arrollada — 200 gramos
Harina de trigo — 120 gramos
Azúcar mascabo o azúcar rubia — 140 gramos
Manteca — 120 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Chips de chocolate — 120 gramos
Polvo de hornear — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 gramos
Sal — 2 gramos
Paso a paso para crear cookies de avena con chips deliciosas
1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa para horno con papel manteca.
2- En un bowl mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.
3- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.
4- Incorporar la avena, la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea para las cookies.
6- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos bien en la masa.
7- Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas en la placa, dejando espacio entre cada cookie.
8- Aplastar ligeramente cada bolita con la mano o una cuchara.
9- Hornear durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén dorados.
10- Dejar enfriar antes de retirar las cookies de avena con chips de la placa.
De la cocina a la mesa
Las cookies de avena con chips son una opción perfecta para preparar galletitas caseras simples y llenas de sabor. Esta receta combina la textura rústica de la avena con el dulzor de los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal. Además, son muy fáciles de hacer y se preparan con ingredientes que generalmente ya están en casa. Las cookies quedan crocantes por fuera y ligeramente húmedas por dentro, así que se ganan el corazón de todos. ¡A disfrutar!