Receta paso a paso de cookies de avena con chips de chocolate

Esta receta de cookies de avena con chips es perfecta para preparar algo dulce , casero y muy fácil. La avena aporta textura y sabor, mientras que los chips de chocolate hacen que cada galleta sea irresistible. Es una opción ideal para la merienda, para acompañar el mate o para obtener exquisiteces caseras. ¡A cocinar!

1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa para horno con papel manteca.

2- En un bowl mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.

3- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Incorporar la avena, la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Mezclar hasta obtener una masa homogénea para las cookies.

6- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos bien en la masa.

7- Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas en la placa, dejando espacio entre cada cookie.

8- Aplastar ligeramente cada bolita con la mano o una cuchara.

9- Hornear durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén dorados.

10- Dejar enfriar antes de retirar las cookies de avena con chips de la placa.

Receta fácil de cookies de avena con chips Receta fácil de cookies de avena con chips Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las cookies de avena con chips son una opción perfecta para preparar galletitas caseras simples y llenas de sabor. Esta receta combina la textura rústica de la avena con el dulzor de los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal. Además, son muy fáciles de hacer y se preparan con ingredientes que generalmente ya están en casa. Las cookies quedan crocantes por fuera y ligeramente húmedas por dentro, así que se ganan el corazón de todos. ¡A disfrutar!