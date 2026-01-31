Lentejas estofadas caseras: receta reconfortante para toda la familia

Esta receta de lentejas estofadas es un plato reconfortante, nutritivo y lleno de sabor, ideal para los días frescos. Su preparación combina ingredientes sencillos con una cocción lenta que potencia los aromas. Esta receta tradicional es perfecta para una comida completa, económica y fácil de adaptar a distintos gustos familiares.

La receta de lentejas estofadas se adapta fácilmente a versiones vegetarianas o veganas.

1- Lavar las lentejas bajo el chorro de agua y escurrir bien.

2- En una olla, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.

3- Agregar el ajo, la zanahoria y la papa, y saltear durante unos minutos.

4- Incorporar el tomate triturado, el pimentón y el comino, mezclando bien.

5- Añadir las lentejas, el laurel y el caldo o agua caliente.

6- Cocinar a fuego medio durante 35 a 40 minutos, removiendo ocasionalmente.

7- Ajustar sal y pimienta, y continuar la cocción hasta que las lentejas estén tiernas.

8- Retirar del fuego, dejar reposar unos minutos y servir caliente.

Esta receta mejora su sabor al recalentarse, ya que los ingredientes se integran mejor.

De la cocina a la mesa

Las lentejas estofadas son un clásico infaltable en muchas cocinas por su valor nutritivo y su sabor profundo. Esta receta destaca por ser equilibrada, rendidora y fácil de preparar, ideal tanto para almuerzos cotidianos como para comidas familiares. Además, admite múltiples variaciones, como agregar verduras adicionales o especias suaves según preferencia. Servidas bien calientes, ofrecen una textura reconfortante y un aroma que invita a repetir. Preparar este plato es una excelente manera de incorporar legumbres a la alimentación diaria, logrando una comida completa, sabrosa y accesible, perfecta para cualquier época del año y para todos los paladares. ¡A disfrutar!