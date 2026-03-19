El pan de cebolla más rico: receta fácil para lucirte en casa

Una receta que transforma lo simple en irresistible: pan de cebolla casero, esponjoso, aromático y perfecto con sabor a hogar y puro placer.

Candela Spann

Receta de pan de cebolla que siempre sale bien y conquista

Esta receta es ideal para quienes aman preparar tortas, panes y sabores caseros con personalidad. El pan de cebolla tiene un aroma irresistible y una miga suave con un toque dulce y salado que lo hace único. Es perfecto para acompañar comidas, picadas o simplemente disfrutar recién salido del horno con manteca.

Receta fácil de pan de cebolla paso a paso
Este tipo de receta combina muy bien con carnes y picadas.

Rinde: 10 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo.

  • 300 mililitros de agua tibia.

  • 100 gramos de cebolla.

  • 25 gramos de levadura fresca.

  • 10 gramos de sal.

  • 30 mililitros de aceite.

Paso a paso para crear un pan de cebolla delicioso

1- Picá la cebolla bien chiquita y rehogala en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente. Dejá enfriar.

2-Disolvé la levadura en el agua tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.

3- Colocá la harina en un bol, agregá la sal y mezclá bien.

4- Sumá la levadura activada, la cebolla rehogada y el aceite, mezclá hasta formar una masa.

5- Amasá durante unos 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.

6- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

7- Desgasificá la masa, formá el pan y colocalo en una placa aceitada.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que quede dorado.

Cómo hacer pan de cebolla con sabor increíble
La cebolla aporta humedad y sabor a esta receta.

De la cocina a la mesa

El pan de cebolla es una opción distinta y llena de sabor para sumar a tu recetario casero. Esta receta combina la suavidad de un buen pan con el toque aromático de la cebolla, logrando un resultado ideal para acompañar comidas o picadas. Además, podés adaptarla agregando queso, hierbas o incluso un toque de ajo para potenciar aún más el sabor. Para conservar este pan casero, guardalo en una bolsa o recipiente hermético y consumilo dentro de los dos días, o freezalo en porciones. ¡Simple y delicioso!.

