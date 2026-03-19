El pan de cebolla más rico: receta fácil para lucirte en casa
Una receta que transforma lo simple en irresistible: pan de cebolla casero, esponjoso, aromático y perfecto con sabor a hogar y puro placer.
Esta receta es ideal para quienes aman preparar tortas, panes y sabores caseros con personalidad. El pan de cebolla tiene un aroma irresistible y una miga suave con un toque dulce y salado que lo hace único. Es perfecto para acompañar comidas, picadas o simplemente disfrutar recién salido del horno con manteca.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
-
500 gramos de harina de trigo.
300 mililitros de agua tibia.
100 gramos de cebolla.
25 gramos de levadura fresca.
10 gramos de sal.
30 mililitros de aceite.
Paso a paso para crear un pan de cebolla delicioso
1- Picá la cebolla bien chiquita y rehogala en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente. Dejá enfriar.
2-Disolvé la levadura en el agua tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.
3- Colocá la harina en un bol, agregá la sal y mezclá bien.
4- Sumá la levadura activada, la cebolla rehogada y el aceite, mezclá hasta formar una masa.
5- Amasá durante unos 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.
6- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
7- Desgasificá la masa, formá el pan y colocalo en una placa aceitada.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que quede dorado.
De la cocina a la mesa
El pan de cebolla es una opción distinta y llena de sabor para sumar a tu recetario casero. Esta receta combina la suavidad de un buen pan con el toque aromático de la cebolla, logrando un resultado ideal para acompañar comidas o picadas. Además, podés adaptarla agregando queso, hierbas o incluso un toque de ajo para potenciar aún más el sabor. Para conservar este pan casero, guardalo en una bolsa o recipiente hermético y consumilo dentro de los dos días, o freezalo en porciones. ¡Simple y delicioso!.